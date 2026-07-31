حجت‌الاسلام عبدالله واحدی در گفتگو با خبرنگار، از تغییر محل استقرار موکب این استان در کاظمین خبر داد و اظهار کرد: به دلیل اجرای عملیات بازسازی مسجد محل استقرار سال‌های گذشته، امسال موکب استان مرکزی در یکی از مکان‌های نزدیک به حرم مطهر امامین جوادین(ع) مستقر خواهد شد.

وی افزود: برای آماده‌سازی و استقرار موکب، ۲۷ نفر از خادمان اعزام شده‌اند تا مقدمات خدمت‌رسانی را فراهم کنند و از امروز توزیع غذای گرم و اطعام زائران اربعین حسینی آغاز می شود.

حجت الاسلام واحدی تصریح کرد: با توجه به توان و ظرفیت مناسب برخی مواکب در خدمت‌رسانی به زائران، درخواست شده است که امسال اعزام خود را با چند روز تأخیر انجام دهند و پس از اربعین نیز چند روز بیشتر در کاظمین حضور داشته باشند تا در ارائه خدمات به زائران مشارکت کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مواکب پس از روز اربعین به فعالیت خود پایان می‌دهند، اما موکب حرم مطهر همچنان به ارائه خدمات ادامه می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به حضور گسترده زائران از کشورهای مختلف، ظرفیت موجود پاسخگوی همه نیازها نیست و همراهی سایر مواکب در این بازه زمانی ضروری است.

وی افزود: خدمات‌رسانی مواکب از چند روز پیش از اربعین آغاز شده و تا پنج روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت تا زائران در تمامی مراحل سفر از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام واحدی بیان کرد: برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان مواکب و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای مردمی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران دارد و تلاش می‌شود امسال خدمات با نظم و پوشش گسترده‌ تری ارائه شود.

وی گفت: خیران، واقفان و خادمان با تداوم مشارکت و حمایت‌های خود، زمینه تقویت خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی از زائران اربعین را فراهم کنند تا این حرکت عظیم مردمی با شکوه بیشتری برگزار شود.