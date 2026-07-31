اربعین نمایش قدرت جهان اسلام و انسجام امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه ساوه با اشاره به تحولات منطقه، بر حفظ اقتدار ملی و صیانت از منافع راهبردی کشور تأکید کرد و گفت:تجربه گذشته نشان داده است که حفظ قدرت و انسجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأمین منافع کشور است.

وی با اشاره به فرازهایی از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، دنیاپرستی را منشأ بسیاری از انحرافات دانست و اظهار کرد:امیرالمؤمنین(ع) دنیاپرستان را به گروه‌هایی تشبیه می‌کنند که برای دستیابی به منافع دنیوی، به جان یکدیگر افتاده و حق ضعیفان را پایمال می‌کنند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: اکنون نیز در میان قدرت‌های سلطه‌گر جهان چنین رقابت‌های ناسالمی مشاهده می‌شود؛ رقابت‌هایی که با جنگ، تبلیغات گسترده و سلطه‌طلبی، ملت‌های ضعیف را قربانی منافع خود می‌کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به مسئله زمزمه مذاکره با آمریکا گفت: بازگشت به میز دیپلماسی در شرایطی که دشمن در موضع ضعف، فرسایش نظامی و بحران داخلی قرار دارد، به معنای باز کردن راه نفس دشمن از نفس افتاده است.

وی افزود: مذاکره درباره تنگه هرمز یا پذیرش سازوکارهای مبهم منطقه‌ای، همان نقطه‌ای است که واشنگتن برای بازسازی زرادخانه‌های تهی‌شده خود به آن نیاز دارد.

وی ادامه داد: اگر تجربه تفاهم‌نامه‌های گذشته یک درس برای ما داشته باشد، این است که دشمن تنها زبان قدرت را می‌فهمد، نباید اجازه داد ساده‌لوحی برخی سیاسیون و جریان‌های داخلی، اهرم‌های حیاتی و راهبردی کشور را که با خون شهیدان و اقتدار نیروهای مسلح به دست آمده است، در مذاکرات بی‌حاصل قربانی کند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: تنگه هرمز خط قرمز حاکمیت ملی ایران است و این اهرم اقتدار تا رفع کامل فشارها علیه ملت ایران نباید از دست برود.

وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این مراسم را بزرگ‌ترین نمایش قدرت جهان اسلام، نماد وحدت امت اسلامی و فرصت بی‌نظیر معرفی فرهنگ عاشورا به جهانیان توصیف کرد و افزود: پیاده‌روی اربعین جلوه‌ای از ایثار، همبستگی، ظلم‌ستیزی و مقاومت در برابر استکبار است.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به شرایط ویژه اربعین سال ۱۴۰۵، بر هم‌افزایی حضور مردم در مراسم اربعین و مشارکت آنان در صحنه‌های اجتماعی و ملی تأکید کرد و گفت: این دو عرصه مکمل یکدیگر بوده و هر دو در راستای تقویت اقتدار، انسجام و امنیت کشور قرار دارند.

وی همچنین پیشنهادهایی برای بهره‌برداری فرهنگی و رسانه‌ای از مراسم اربعین ارائه کرد و گفت: تبیین وحدت امت اسلامی، انعکاس جلوه‌های ایثار و خدمت‌رسانی، تقویت پیوند فرهنگی ایران و عراق، پرهیز از مسائل اختلاف‌افکن و معرفی اربعین به‌عنوان نماد همبستگی و مقاومت، از مهم‌ترین محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ساوه با بیان نقش مهم جهاد تبیین، به خطبه تاریخی امام سجاد(ع) در شام اشاره کرد و گفت: روشنگری و تبیین صحیح حقایق، افکار عمومی جامعه شام را متحول کرد و امروز نیز مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، نیازمند بصیرت، آگاهی و تبیین صحیح واقعیت‌ها است.