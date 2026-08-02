حجت‌الاسلام حجت‌اله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از زائران در محورهای مواصلاتی ساوه اظهار کرد: در محور ساوه–همدان و تمامی مسیرهای منتهی به تردد زائران، موکب‌های متعددی به‌صورت شبانه‌روزی و در ساعات مختلف، خدمات اسکان، پذیرایی، رفاهی و فرهنگی ارائه می‌دهند.

وی افزود: در مجتمع آسمان، سه موکب شامل «امامزاده اسماعیل یل‌آباد»، «علمدار کربلا» و «جاماندگان» مستقر هستند به گونه‌ای که موکب امامزاده اسماعیل یل‌آباد به‌صورت ۲۴ ساعته پذیرای زائران است و موکب‌های علمدار کربلا و جاماندگان نیز از اذان مغرب تا اذان صبح به ارائه خدمات می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه ادامه داد: همچنین موکب «قمر بنی‌هاشم» در کیلومتر ۴۵ محور ساوه–همدان به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و موکب‌های «حبیب بن مظاهر» در نوبران، غرق‌آباد و موکب مستقر در ورودی روستای خلیفه‌کندی (پس از عوارضی نوبران) نیز با توان کامل در خدمت زائران قرار دارند.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اقدامات شهرداری ساوه در این ایام تصریح کرد: شهرداری ساوه علاوه بر برپایی موکب در مرز مهران و اعزام ۱۴ دستگاه اتوبوس برای تسهیل جابه‌جایی زائران، ۶ موکب را نیز در شهرهای نجف و کربلا برای خدمات‌رسانی به عاشقان اباعبدالله(ع) برپا کرده است.

برگزاری آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ساوه

وی از برگزاری باشکوه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: این آیین معنوی در مسیری به طول سه کیلومتر، از امامزاده سیدعلی‌اصغر تا امامزاده سیداسحاق برگزار می‌شود و ۲۰ موکب در طول این مسیر، خدمات متنوع فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه با بیان اینکه شعار و مطالبه محوری مردم در این آیین، «خونخواهی و انتقام رهبر شهید» است، بیان کرد: تمامی خدمات‌رسانی این ۴۰ موکب در سطح این شهرستان با مشارکت‌های مردمی انجام شده و هیچ‌گونه اعتبار دولتی برای آن‌ها تخصیص نیافته است.

تداوم فعالیت‌های جهادی فراتر از ایام اربعین

وی یادآور شد: فعالیت موکب‌های مردمی در ساوه محدود به بازه زمانی اربعین نیست به‌طوری که از زمان آغاز جنگ (جبهه مقاومت)، نزدیک به ۱۶۰ شب، موکب‌های متعددی در میادین شهر ساوه و نقاط مختلف شهرها و روستاهای این شهرستان فعال بوده‌اند و مردم با حضور گسترده و خودجوش، نقش اصلی را در این حرکت جهادی ایفا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به استقبال پرشور مردم از آیین جاماندگان در سال گذشته، گفت: پارسال علاوه بر ساوه، شهرها و روستاهای تابعه نیز حضور بسیار فعالی در این مراسم داشتند، به‌طوری که حدود ۹۰ هزار نفر در آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهرستان ساوه مشارکت کردند.