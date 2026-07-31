ثبت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد از مرز مهران از ابتدای صفر تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر جمعه در مرز مهران با اشاره به آخرین آمار حضور زائران حسینی در مرز مهران اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تا امروز، در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در پایانه مرزی مهران به ثبت رسیده که نشان‌دهنده اقبال ویژه زائران به این پایانه مرزی است.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به حجم بالای تردد در ساعات اخیر افزود: تنها از بامداد امروز تاکنون، ۱۵۷ هزار تردد در مرز مهران به ثبت رسیده است و کلیه تمهیدات لازم برای تسهیل در رفت و آمد و خدمت‌رسانی به زوار در پایانه و مسیرهای منتهی به مرز اندیشیده شده است.

وی در پایان با قدردانی از خادمان، موکب‌داران و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی تأکید کرد: با هم‌افزایی همه بخش‌ها، خدمات‌رسانی در حوزه جابجایی، اسکان و پذیرایی زائران تا پایان عملیات عظیم اربعین بدون وقفه ادامه دارد.