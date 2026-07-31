  1. استانها
  2. تهران
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

امام جمعه ورامین بر حفظ «اتحاد مقدس» در برابر جنگ شناختی تأکید کرد

امام جمعه ورامین بر حفظ «اتحاد مقدس» در برابر جنگ شناختی تأکید کرد

ورامین- امام جمعه ورامین با تأکید بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» گفت: دشمن پس از ناکامی‌های میدانی، با جنگ شناختی، دوقطبی‌سازی و عملیات رسانه‌ای در پی تضعیف انسجام ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین در این شهرستان، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نماد وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های عاشورا است و راهپیمایی اربعین، نمایش وحدت در برابر جنگ شناختی دشمن به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه غفلت از جنگ نرم و شناختی در کنار نبرد نظامی می‌تواند خسارت‌بار باشد، افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، افکار عمومی را هدف قرار داده و شکست‌های خود را جبران کند.

امام جمعه ورامین یکی از محورهای این جنگ شناختی را ایجاد دوقطبی‌های کاذب میان مردم و مسئولان و حتی در میان نیروهای انقلابی دانست و تصریح کرد: هدف دشمن از این اقدامات، کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد نافرمانی مدنی و تضعیف انسجام داخلی است.

عزیزی با اشاره به اینکه برخی از این پروژه‌ها با ظاهری انقلابی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: دشمن با سوءاستفاده از مطالبات و اختلاف‌نظرها، درصدد آسیب زدن به وحدت جامعه و شکستن هنجارهای اخلاقی است.

وی با اشاره به تعبیر «اتحاد مقدس» از سوی رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه، حفظ این وحدت را سرمایه راهبردی کشور دانست و گفت: صیانت از انسجام ملی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف جنگ ترکیبی و شناختی خواهد بود.

امام جمعه ورامین در پایان با استناد به آیاتی از قرآن کریم تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ شناختی و حضور در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی اربعین، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود در ایجاد اختلاف و تفرقه دست یابد.

کد مطلب 6904369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها