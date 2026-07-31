امام جمعه ورامین بر حفظ «اتحاد مقدس» در برابر جنگ شناختی تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی عزیزی در خطبههای نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین در این شهرستان، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نماد وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمانهای عاشورا است و راهپیمایی اربعین، نمایش وحدت در برابر جنگ شناختی دشمن به شمار میرود.
وی با بیان اینکه غفلت از جنگ نرم و شناختی در کنار نبرد نظامی میتواند خسارتبار باشد، افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان، تلاش میکند با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و عملیات روانی، افکار عمومی را هدف قرار داده و شکستهای خود را جبران کند.
امام جمعه ورامین یکی از محورهای این جنگ شناختی را ایجاد دوقطبیهای کاذب میان مردم و مسئولان و حتی در میان نیروهای انقلابی دانست و تصریح کرد: هدف دشمن از این اقدامات، کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد نافرمانی مدنی و تضعیف انسجام داخلی است.
عزیزی با اشاره به اینکه برخی از این پروژهها با ظاهری انقلابی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: دشمن با سوءاستفاده از مطالبات و اختلافنظرها، درصدد آسیب زدن به وحدت جامعه و شکستن هنجارهای اخلاقی است.
وی با اشاره به تعبیر «اتحاد مقدس» از سوی رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه، حفظ این وحدت را سرمایه راهبردی کشور دانست و گفت: صیانت از انسجام ملی، مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف جنگ ترکیبی و شناختی خواهد بود.
امام جمعه ورامین در پایان با استناد به آیاتی از قرآن کریم تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ شناختی و حضور در صحنههای مختلف از جمله راهپیمایی اربعین، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود در ایجاد اختلاف و تفرقه دست یابد.
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