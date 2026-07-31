قریشی: مقاومت، تنها راه ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه ارومیه با اشاره به مقاومت پنج ماهه ملت ایران در برابر حمله دشمن اسرائیلی-آمریکایی، افزود: بی شک بواسطه این اتحاد، همدلی و ایستادگی، پیروزی نهایی نیز از آنِ ملت ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.
وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: دشمن امروز همزمان در دو میدان سخت و نرم علیه جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شده است؛ از یک سو با ابزارهای نظامی و امنیتی و از سوی دیگر با جنگ رسانهای، فرهنگی و شناختی تلاش میکند باورها، هویت و ارزشهای اسلامی را هدف قرار دهد.
امروز تلاش اصلی جبهه استکبار بر جنگ نرم و تغییر فرهنگ و سبک زندگی جامعه اسلامی متمرکز شده است
امام جمعه ارومیه افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی و نظامی دستاوردهای بزرگی داشته و دشمن در این میدان به اهداف خود نرسیده است، اما امروز تلاش اصلی جبهه استکبار بر جنگ نرم و تغییر فرهنگ و سبک زندگی جامعه اسلامی متمرکز شده و متاسفانه برخی نیز در داخل، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند که این مسئله میتواند زمینهساز فتنه باشد.
حجتالاسلام قریشی با اشاره به پیام حزبالله به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگافروزی و جنایت، امنیت ملتها را به مخاطره انداختهاند و تنها راه مقابله با این رویکرد، جهاد و مقاومت است.
وی تاکید کرد: همه ملتهای آزاده باید در مسیر مقاومت ایستادگی کنند، زیرا عقبنشینی در برابر دشمن، راهحل مشکلات نیست و تنها او را برای افزایش فشارها و زیادهخواهیها جسورتر میکند.
حجتالاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه حجاب و عفاف در آموزههای اسلامی گفت: عفت، حجاب و حیا از واجبات دین اسلام است و خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.
یکی از مهمترین عوامل تضعیف بنیان خانواده در غرب، فاصله گرفتن از عفاف و حیاست
وی افزود: زن مسلمان دارای جایگاه و کرامت والایی است و نباید زینتهای خود را در معرض دید نامحرمان قرار دهد، چراکه بیبندوباری و بیتوجهی به حدود الهی، آغاز بسیاری از آسیبها و ناهنجاری های اجتماعی است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وضعیت برخی جوامع غربی اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل تضعیف بنیان خانواده در غرب، فاصله گرفتن از عفاف و حیاست و جامعه اسلامی نباید اجازه دهد چنین فرهنگ و سبک زندگی در میان خانوادههای مسلمان نفوذ کند.
وی با بیان اینکه حجاب صرفا یک مسئله فردی نیست، تصریح کرد: آثار رعایت یا ترک حجاب تنها متوجه یک فرد نیست، بلکه همه جامعه از پیامدهای آن تأثیر میپذیرد؛ ازاینرو حجاب، موضوعی اجتماعی است و اگر منکرات بهصورت آشکار در جامعه رواج پیدا کند و قبح گناه از بین برود، آثار و تبعات آن همه جامعه را گرفتار خواهد کرد.
حجتالاسلام قریشی ادامه داد: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی و رسانهای درصدد تغییر فرهنگ اسلامی، تضعیف عفت، از بین بردن وحدت و یکرنگی در جامعه و شکستن مرزهای الهی است؛ بنابراین مسئولان و دستگاههای فرهنگی باید با برنامهریزی دقیق و اقدامات مؤثر، در برابر این هجمه فرهنگی ایستادگی کنند.
پرداخت خمسو زکات از واجبات الهی است
وی در ادامه خطبهها با اشاره به جایگاه زکات و خمس در اسلام گفت: پرداخت زکات و خمس از واجبات الهی است و مسلمانان موظفاند حقوق مالی شرعی خود را ادا کنند.
امام جمعه ارومیه افزود: اهمیت زکات به اندازهای است که خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم، آن را در کنار اقامه نماز قرار داده است؛ این مسئله نشان میدهد انسان مؤمن علاوه بر ارتباط با خداوند، باید نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز احساس تعهد داشته باشد.
وی از کشاورزان و باغداران خواست در صورتی که محصولات آنان به حد نصاب شرعی میرسد، زکات اموال خود را پرداخت کنند تا برکت الهی شامل زندگی، اموال و محصولات آنان شود.
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