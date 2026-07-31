تاکید امام جمعه بوشهر بر آرایش جنگی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام و ضرورت بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم، اظهار کرد: خداوند متعال راه نجات انسان از شکست، زیان و عذاب را در ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا (ص) و مجاهدت با مال و جان در راه الهی قرار داده است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: در منطق قرآن، تجارت تنها به معنای خرید و فروش نیست، بلکه بهره‌گیری صحیح از سرمایه برای کسب سود واقعی است و مهم‌ترین سرمایه انسان نیز عمر، جان و مال اوست که اگر در مسیر الهی به کار گرفته شود، سعادت دنیا و آخرت را برای انسان به همراه خواهد داشت.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه نخستین رکن این تجارت الهی، ایمان به خدا و پیامبر اکرم (ص) است، تصریح کرد: ایمان حقیقی به معنای باور به ذات و صفات الهی، پذیرش هدایت قرآن و تبعیت از سیره و سنت پیامبر اسلام (ص) است و این مسیر با تمسک به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) استمرار می‌یابد.

تأکید بر مقاومت و هوشیاری در برابر دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه دومین رکن این تجارت الهی، مجاهدت در راه خدا است، گفت: انسان مؤمن باید در مواقع نیاز، هم مال و هم جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های الهی و مقابله با دشمنان اسلام فدا کند.

وی با بیان اینکه ثمره این مسیر، دستیابی به رضایت الهی، بهشت و همچنین نصرت و پیروزی در دنیا است، افزود: راهبرد قرآنی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی، ایمان، مقاومت و تبعیت از هدایت‌های الهی است و در عصر حاضر نیز این مسیر با تبعیت از ولایت فقیه استمرار می‌یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جبهه مقاومت اظهار داشت: ملت‌های آزاده جهان از ظلم آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و در چنین شرایطی، مقاومت تنها راه مقابله با تجاوزگری است.

وی با بیان اینکه تجربه دهه‌های گذشته نشان داده آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیچ شرایطی به دنبال تأمین منافع ملت‌های دیگر نیستند، خاطرنشان کرد: این کشورها هرگاه از مسیر فشار و جنگ به اهداف خود نرسند، تلاش می‌کنند همان اهداف را از طریق مذاکره دنبال کنند، اما تجربه ثابت کرده است که در هیچ مرحله‌ای حاضر به اعطای امتیاز واقعی به طرف مقابل نیستند.

ضرورت وحدت ملی و آرایش جنگی در همه عرصه‌ها

امام جمعه بوشهر با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت، تصریح کرد: حفظ تمامیت ارضی لبنان و پایان کامل تجاوز رژیم صهیونیستی، از اصول اساسی حمایت جمهوری اسلامی از ملت و مقاومت لبنان است و ایران همواره در کنار ملت‌های مظلوم خواهد ایستاد.

وی همچنین با محکوم کردن حملات دشمن به مناطق جنوبی کشور، اظهار کرد: مردم استان بوشهر و سراسر جنوب ایران همانند گذشته با الهام از شهدایی همچون رئیس‌علی دلواری، با ایستادگی از کیان ایران اسلامی دفاع خواهند کرد و این فشارها هرگز آنان را از مسیر مقاومت بازنخواهد داشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با قدردانی از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن، افزود: برخورد قاطع با متجاوزان، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر ادامه تجاوزگری است.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن گفت: دشمن علاوه بر جنگ نظامی، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز به دنبال ایجاد اختلاف، تضعیف وحدت ملی و آسیب به باورهای دینی جامعه است.

امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مسئولان باید در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متناسب با شرایط موجود آرایش جنگی داشته باشند و همه دستگاه‌ها با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن تلاش کنند.

دعوت به بهره‌گیری معنوی از پیاده‌روی اربعین

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، از زائران خواست در قالب طرح «زیارت به نیابت از شهدا» در این حرکت عظیم معنوی شرکت کنند.

وی با بیان اینکه شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند، افزود: شایسته است هر زائر، زیارت اربعین خود را به نیابت از یکی از شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام دهد و یاد و آرمان شهیدان را در این مسیر معنوی زنده نگه دارد.