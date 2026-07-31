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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

پیروزی درمیدان‌ مقابله با استکبار مستلزم حفظ بصیرت و انسجام ملی است

پیروزی درمیدان‌ مقابله با استکبار مستلزم حفظ بصیرت و انسجام ملی است

زنجان- امام جمعه زنجان گفت: پیروزی در این میدان‌ مقابله با استکبار جهانی مستلزم حفظ بصیرت، وحدت و انسجام ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز تنها در میدان نبرد نظامی با دشمن مواجه نیست، بلکه در عرصه‌های جنگ شناختی، رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی نیز درگیر نبردی پیچیده و همه‌جانبه است و پیروزی در این میدان‌ها مستلزم حفظ بصیرت، وحدت و انسجام ملی است.

وی با بیان اینکه پیروزی‌های جمهوری اسلامی، دشمنان را در شرایط دشواری قرار داده است، افزود: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌ها تمرکز کرده است تا شکست‌های خود را جبران کند، بنابراین همه اقشار جامعه باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار باشند و از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن و خوشحالی بدخواهان شود، پرهیز کنند.

امام جمعه زنجان با اشاره به تجربه دفاع مقدس، تصریح کرد: همان‌گونه که هشت سال دفاع مقدس موجب شکوفایی استعدادهای جوانان، خودباوری ملی و شناخت ظرفیت‌های عظیم کشور شد، شرایط امروز نیز می‌تواند زمینه‌ساز کشف توانمندی‌های جدید، افزایش اتکا به ظرفیت‌های داخلی و خلق فرصت‌های تازه برای پیشرفت کشور باشد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران امروز از گذشته آگاه‌تر و بیدارتر شده است، گفت: امروز محور مقاومت بیش از گذشته انسجام یافته و افکار عمومی جهان نیز به این حقیقت رسیده‌اند که آمریکا نه تنها خیرخواه ملت‌های منطقه نیست، بلکه طی دهه‌های گذشته با سیاست‌های سلطه‌جویانه خود همواره عامل ناامنی، جنگ، تفرقه و عقب‌ماندگی ملت‌ها بوده است.

حسینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: ایستادگی و نبرد ۱۵۰ روزه امت اسلام و جبهه حق در برابر جبهه استکبار و شیاطین عالم، بار دیگر اثبات کرد که همان‌گونه که شهیدان بزرگوار بر آن تأکید داشتند، فرصت‌هایی که در دل تهدیدها نهفته است، گاهی بسیار ارزشمندتر از فرصت‌های عادی است و انسان‌های مؤمن و مقاوم در سخت‌ترین شرایط، مسیرهای جدیدی برای پیروزی پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، افزود: این روزها بسیاری از مردم می‌پرسند چگونه تنگه هرمز که سال‌ها در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده، اکنون به موضوعی تبدیل شده که همه معادلات جنگ و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. پاسخ این پرسش آن است که در شرایط سخت و میدان نبرد، برای انسان‌های بصیر، مقاوم و الهی، راه‌های تازه‌ای گشوده می‌شود و خداوند نیز زمینه گشایش و پیروزی آنان را فراهم می‌کند، در حالی که دشمنان از همان جایی که تصور نمی‌کنند، ضربه می‌خورند.

امام جمعه زنجان ادامه داد: امروز تنگه هرمز دیگر تنها یک آبراه راهبردی برای انتقال نفت و گاز نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده معادلات امنیتی، سیاسی و نظامی منطقه تبدیل شده و شرایط آن دیگر به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت.

وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره این آبراه راهبردی، گفت: اینکه تنگه هرمز رها نخواهد شد، موضوعی روشن و آشکار است و این مسئله همسو با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواست ملت ایران و اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی با تأکید بر اینکه باید از موضوع تنگه هرمز درس گرفت، اظهار کرد: همان‌گونه که از این گذرگاه راهبردی به‌طور دقیق حفاظت می‌شود، لازم است تنگه‌های هرمزی موجود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی نیز شناسایی و صیانت شوند؛ چرا که اگر اولویت‌ها و فرصت‌های کشور به درستی تشخیص داده شود، همان‌گونه که در عرصه نظامی معادلات تغییر یافت، در حوزه‌های معیشت، فرهنگ، اقتصاد و حکمرانی نیز می‌توان تحولات بزرگی رقم زد.

وی با بیان اینکه دشمن همواره درصدد برهم زدن نظام محاسباتی مسئولان و مردم است، افزود: گاهی برخی مجموعه‌های دولتی یا مردمی به دلیل تشخیص نادرست اولویت‌ها، فرصت‌های ارزشمند خود را از دست می‌دهند، از این رو باید مراقب بود تا دشمن نتواند با عملیات رسانه‌ای و شناختی، اولویت‌های کشور را تغییر دهد یا تصمیم‌گیری‌های کلان را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه گفت: امروز خود دشمن از ورود به این نبرد پشیمان شده است؛ چرا که سیاست همیشگی آمریکا ایجاد اختلاف میان ملت‌ها و بهره‌برداری از تفرقه بوده و هنوز خاطره تلخ جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق که با حمایت قدرت‌های استکباری شکل گرفت، از ذهن ملت ایران پاک نشدهاست.

وی افزود: آمریکا طی دهه‌های گذشته با ایجاد، حمایت و تقویت رژیم صهیونیستی تلاش کرده است منافع نامشروع خود را در منطقه حفظ کند و مانع رشد و پیشرفت ملت‌های مسلمان شود، اما این سیاست‌ها محکوم به شکست است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و شناسایی فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

حسینی مسئولان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را به استفاده از فرصت‌های موجود برای ایجاد تحول فراخواند و گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و همه نهادهای حاکمیتی باید از شرایط کنونی برای اصلاح ساختارها، رفع ضعف‌ها و ایجاد تحول اساسی در نظام مدیریتی کشور بهره بگیرند.

وی با انتقاد از بروکراسی پیچیده اداری در کشور، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی امروز، ساختارهای گسترده و فرآیندهای پیچیده اداری است که موجب کندی انجام امور مردم شده و لازم است این وضعیت با عزمی جدی اصلاح شود.

امام جمعه زنجان تأکید کرد: شرایط فعلی فرصت ارزشمندی برای اصلاح ساختارهای اداری، افزایش بهره‌وری و تحول در نظام حکمرانی است و این مطالبه عمومی مردم نیز به شمار می‌رود؛ بنابراین دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر در مسیر تحقق این مطالبه حرکت کنند.

زنجان سرزمین فرصت‌ها است

وی با اشاره به روز زنجان نیز گفت: زنجان سرزمین فرصت‌هاست و نامگذاری روز بزرگداشت حکیم و فیلسوف نامدار جهان اسلام، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، به عنوان روز زنجان، مسئولیت مردم و مدیران استان را دوچندان می‌کند تا رفتار، تصمیم‌گیری و عملکرد خود را بر پایه اندیشه، حکمت، عقلانیت و اخلاق این شخصیت بزرگ تاریخی تنظیم کنند.

حسینی همچنین حفظ اتحاد ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور برشمرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی اظهار کرد: برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای، مردم را نسبت به حضور در راهپیمایی عظیم اربعین دچار تردید کنند و چنین القا کنند که امنیت لازم برای این مراسم وجود ندارد، اما مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که ضمن رعایت برنامه‌ریزی‌های لازم، با شور و شعور حسینی در این اجتماع بزرگ جهانی شرکت خواهند کرد و همزمان فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود را نیز ادامه می‌دهند.

امام جمعه زنجان با اشاره به برنامه‌های اربعین در استان گفت: پیاده‌روی جامانده گان اربعین امسال در زنجان با شکوه و گستردگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که برنامه صبح در مسیر شهدا و برنامه عصر نیز در داخل شهر برگزار می‌شود تا مردم بتوانند با حضور گسترده خود، بار دیگر ارادت قلبی خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6904386

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