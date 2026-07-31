پیروزی درمیدان‌ مقابله با استکبار مستلزم حفظ بصیرت و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز تنها در میدان نبرد نظامی با دشمن مواجه نیست، بلکه در عرصههای جنگ شناختی، رسانهای، اقتصادی و فرهنگی نیز درگیر نبردی پیچیده و همهجانبه است و پیروزی در این میدانها مستلزم حفظ بصیرت، وحدت و انسجام ملی است.
وی با بیان اینکه پیروزیهای جمهوری اسلامی، دشمنان را در شرایط دشواری قرار داده است، افزود: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ روانی، عملیات رسانهای و تحریف واقعیتها تمرکز کرده است تا شکستهای خود را جبران کند، بنابراین همه اقشار جامعه باید نسبت به این توطئهها هوشیار باشند و از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن و خوشحالی بدخواهان شود، پرهیز کنند.
امام جمعه زنجان با اشاره به تجربه دفاع مقدس، تصریح کرد: همانگونه که هشت سال دفاع مقدس موجب شکوفایی استعدادهای جوانان، خودباوری ملی و شناخت ظرفیتهای عظیم کشور شد، شرایط امروز نیز میتواند زمینهساز کشف توانمندیهای جدید، افزایش اتکا به ظرفیتهای داخلی و خلق فرصتهای تازه برای پیشرفت کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران امروز از گذشته آگاهتر و بیدارتر شده است، گفت: امروز محور مقاومت بیش از گذشته انسجام یافته و افکار عمومی جهان نیز به این حقیقت رسیدهاند که آمریکا نه تنها خیرخواه ملتهای منطقه نیست، بلکه طی دهههای گذشته با سیاستهای سلطهجویانه خود همواره عامل ناامنی، جنگ، تفرقه و عقبماندگی ملتها بوده است.
حسینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: ایستادگی و نبرد ۱۵۰ روزه امت اسلام و جبهه حق در برابر جبهه استکبار و شیاطین عالم، بار دیگر اثبات کرد که همانگونه که شهیدان بزرگوار بر آن تأکید داشتند، فرصتهایی که در دل تهدیدها نهفته است، گاهی بسیار ارزشمندتر از فرصتهای عادی است و انسانهای مؤمن و مقاوم در سختترین شرایط، مسیرهای جدیدی برای پیروزی پیدا میکنند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، افزود: این روزها بسیاری از مردم میپرسند چگونه تنگه هرمز که سالها در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده، اکنون به موضوعی تبدیل شده که همه معادلات جنگ و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. پاسخ این پرسش آن است که در شرایط سخت و میدان نبرد، برای انسانهای بصیر، مقاوم و الهی، راههای تازهای گشوده میشود و خداوند نیز زمینه گشایش و پیروزی آنان را فراهم میکند، در حالی که دشمنان از همان جایی که تصور نمیکنند، ضربه میخورند.
امام جمعه زنجان ادامه داد: امروز تنگه هرمز دیگر تنها یک آبراه راهبردی برای انتقال نفت و گاز نیست، بلکه به یکی از مؤلفههای تعیینکننده معادلات امنیتی، سیاسی و نظامی منطقه تبدیل شده و شرایط آن دیگر به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت.
وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره این آبراه راهبردی، گفت: اینکه تنگه هرمز رها نخواهد شد، موضوعی روشن و آشکار است و این مسئله همسو با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواست ملت ایران و اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
حسینی با تأکید بر اینکه باید از موضوع تنگه هرمز درس گرفت، اظهار کرد: همانگونه که از این گذرگاه راهبردی بهطور دقیق حفاظت میشود، لازم است تنگههای هرمزی موجود در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی نیز شناسایی و صیانت شوند؛ چرا که اگر اولویتها و فرصتهای کشور به درستی تشخیص داده شود، همانگونه که در عرصه نظامی معادلات تغییر یافت، در حوزههای معیشت، فرهنگ، اقتصاد و حکمرانی نیز میتوان تحولات بزرگی رقم زد.
وی با بیان اینکه دشمن همواره درصدد برهم زدن نظام محاسباتی مسئولان و مردم است، افزود: گاهی برخی مجموعههای دولتی یا مردمی به دلیل تشخیص نادرست اولویتها، فرصتهای ارزشمند خود را از دست میدهند، از این رو باید مراقب بود تا دشمن نتواند با عملیات رسانهای و شناختی، اولویتهای کشور را تغییر دهد یا تصمیمگیریهای کلان را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به شکست سیاستهای آمریکا در منطقه گفت: امروز خود دشمن از ورود به این نبرد پشیمان شده است؛ چرا که سیاست همیشگی آمریکا ایجاد اختلاف میان ملتها و بهرهبرداری از تفرقه بوده و هنوز خاطره تلخ جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق که با حمایت قدرتهای استکباری شکل گرفت، از ذهن ملت ایران پاک نشدهاست.
وی افزود: آمریکا طی دهههای گذشته با ایجاد، حمایت و تقویت رژیم صهیونیستی تلاش کرده است منافع نامشروع خود را در منطقه حفظ کند و مانع رشد و پیشرفت ملتهای مسلمان شود، اما این سیاستها محکوم به شکست است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و شناسایی فرصتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
حسینی مسئولان قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی را به استفاده از فرصتهای موجود برای ایجاد تحول فراخواند و گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، دستگاههای امنیتی و همه نهادهای حاکمیتی باید از شرایط کنونی برای اصلاح ساختارها، رفع ضعفها و ایجاد تحول اساسی در نظام مدیریتی کشور بهره بگیرند.
وی با انتقاد از بروکراسی پیچیده اداری در کشور، اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی امروز، ساختارهای گسترده و فرآیندهای پیچیده اداری است که موجب کندی انجام امور مردم شده و لازم است این وضعیت با عزمی جدی اصلاح شود.
امام جمعه زنجان تأکید کرد: شرایط فعلی فرصت ارزشمندی برای اصلاح ساختارهای اداری، افزایش بهرهوری و تحول در نظام حکمرانی است و این مطالبه عمومی مردم نیز به شمار میرود؛ بنابراین دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاههای مسئول باید با همکاری یکدیگر در مسیر تحقق این مطالبه حرکت کنند.
زنجان سرزمین فرصتها است
وی با اشاره به روز زنجان نیز گفت: زنجان سرزمین فرصتهاست و نامگذاری روز بزرگداشت حکیم و فیلسوف نامدار جهان اسلام، شیخ شهابالدین سهروردی، به عنوان روز زنجان، مسئولیت مردم و مدیران استان را دوچندان میکند تا رفتار، تصمیمگیری و عملکرد خود را بر پایه اندیشه، حکمت، عقلانیت و اخلاق این شخصیت بزرگ تاریخی تنظیم کنند.
حسینی همچنین حفظ اتحاد ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هوشیاری در برابر جنگ رسانهای دشمن را از مهمترین ضرورتهای امروز کشور برشمرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی اظهار کرد: برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانهای، مردم را نسبت به حضور در راهپیمایی عظیم اربعین دچار تردید کنند و چنین القا کنند که امنیت لازم برای این مراسم وجود ندارد، اما مردم با حضور گسترده خود نشان دادند که ضمن رعایت برنامهریزیهای لازم، با شور و شعور حسینی در این اجتماع بزرگ جهانی شرکت خواهند کرد و همزمان فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی خود را نیز ادامه میدهند.
امام جمعه زنجان با اشاره به برنامههای اربعین در استان گفت: پیادهروی جامانده گان اربعین امسال در زنجان با شکوه و گستردگی بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد شد؛ بهگونهای که برنامه صبح در مسیر شهدا و برنامه عصر نیز در داخل شهر برگزار میشود تا مردم بتوانند با حضور گسترده خود، بار دیگر ارادت قلبی خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش بگذارند.
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