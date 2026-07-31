به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: ساعاتی پیش یک فقره آتش‌سوزی در مراتع روستای دهنو از توابع بخش قلعه‌قاضی شهرستان بندرعباس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای مربوطه برای کنترل و اطفای حریق وارد عمل شدند و در حال حاضر عملیات مهار و اطفای آتش ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: روند عملیات و وضعیت حریق از سوی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری و رصد است و اطلاعات تکمیلی درباره میزان خسارت احتمالی پس از بررسی‌های میدانی اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است.