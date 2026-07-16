«سوگواره تئاتر اربعین» رویداد محوری وزارت فرهنگ در اربعین حسینی است

ناصر چنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی تنها رویداد محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع اربعین حسینی است که با هدف ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام برگزار می‌شود.

وی افزود: این سوگواره علاوه بر فراهم کردن بستری برای ارائه آثار ارزشمند هنرمندان حوزه تئاتر دینی و تعزیه، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ عاشورا، انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و معنویت و تقویت هنرهای آیینی کشور ایفا می‌کند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با قدردانی از استقبال هنرمندان سراسر کشور تصریح کرد: از تمامی هنرمندان، گروه‌های نمایشی و گروه‌های تعزیه که با احساس مسئولیت فرهنگی و هنری، آثار خود را به دبیرخانه سوگواره ارسال کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. این استقبال، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند این رویداد ملی در میان هنرمندان متعهد کشور است.

چنانی ادامه داد: حضور گروه‌های هنری از استان‌های مختلف کشور، موجب ارتقای کیفی این سوگواره خواهد شد و فرصتی ارزشمند برای ارائه آثار فاخر به میلیون‌ها زائر اربعین حسینی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه هنر نمایش‌های آیینی و تعزیه از تأثیرگذارترین ابزارهای انتقال مفاهیم عاشورایی است، عنوان کرد: برگزاری این رویداد در مسیر تردد زائران اربعین، مصداق بارز خدمت فرهنگی به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است و می‌تواند در کنار خدمات زیرساختی، پاسخگوی بخشی از نیازهای فرهنگی زائران باشد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده هنرمندان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، هفتمین دوره این سوگواره با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه هنرهای آیینی و مذهبی به همراه داشته باشد.

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و انجمن هنرهای نمایشی، از ششم تا سیزدهم مردادماه با حضور هنرمندان برتر کشور در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه برگزار می‌شود.