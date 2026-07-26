پوستر «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» شامگاه امروز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت در خوزستان برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر محمدرضا موالی‌زاده (استاندار خوزستان)، رضا نجاتی (معاون سیاسی و اجتماعی استانداری)، حمید سیلاوی (مدیرکل امور اجتماعی استانداری)، حسین براتی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان)، ناصر چنانی (معاون هنری و سینمایی اداره‌کل ارشاد)، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، اهالی رسانه، هنرمندان و فعالان فرهنگی همراه بود.

محمدرضا موالی‌زاده در این آیین اظهار کرد: نقش هنرهای نمایشی و آیینی در ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین بسیار ارزشمند است؛ مجموعه مدیریت استان از برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی حمایت کامل خواهد کرد.

حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با تأکید بر اهمیت این سوگواره گفت: این رویداد با حضور هنرمندان و گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور، زمینه ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت هنرهای آیینی و ارائه آثار فاخر به زائران اربعین حسینی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برگزاری این رویداد ملی با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری خوزستان، تبادل تجربه میان هنرمندان و تقویت جریان هنر دینی و آیینی کشور است.

ناصر چنانی، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل ارشاد خوزستا از حضور هنرمندان استان‌های تهران، قم، لرستان، آذربایجان شرقی، یزد، مرکزی و خوزستان در بخش‌های میدانی و تعزیه خبر داد و گفت: گردهم آمدن هنرمندان آیینی از نقاط مختلف کشور در خوزستان، فرصتی برای تبادل تجربه، هم‌افزایی میان گروه‌های نمایشی و ارائه آثار فاخر به زائران اربعین است.

در پایان، مصطفی بوعذار، دبیر این دوره از سوگواره، گزارشی از روند برنامه‌ریزی، اقدامات اجرایی، بخش‌های مختلف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ارائه کرد و آخرین وضعیت آماده‌سازی رویداد را به استاندار خوزستان گزارش داد.

هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به دبیری مصطفی بوعذار و به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان، از ششم تا سیزدهم مردادماه در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه برگزار می‌شود.