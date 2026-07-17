https://mehrnews.com/x3czZr ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ کد مطلب 6890841 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴ نماز استغاثه امام زمان و تجمع حماسی مردم ساوه ساوه- در این ویدئو نماز استغاثه امام زمان و تجمع حماسی مردم ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6890841 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و نهمین شب اجتماع حماسی مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک دری: ایران از منافع ملی و حقوق حاکمیتی خود عقبنشینی نمیکند برچسبها ساوه اقامه نماز تجمع مردمی
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