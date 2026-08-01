ماندگاری هوای گرم در هرمزگان؛ وزش بادهای نسبتاً شدید در دریا از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیشبینی میشود و در طول روز افزایش دمای بیشینه در بیشتر نقاط مورد انتظار است. همچنین در برخی مناطق شرقی، وزش باد گرم و خشک میتواند سبب خیزش گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا شود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان بهویژه مناطق شرقی شهرستان بشاگرد و ارتفاعات شمالی، رشد ابر با احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعد و برق و گاهی تندباد لحظهای دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریا گفت: امروز وزش باد سطحی در مناطق دریایی استان پیشبینی میشود و شناورهای سبک و صیادی باید با احتیاط تردد کنند.
حمزهنژاد ادامه داد: از اوایل روز یکشنبه یازدهم مرداد، با تغییر جهت جریانات جوی، وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان تا تنگه هرمز افزایش خواهد یافت و دریا بهتدریج نسبتاً مواج میشود. بیشینه سرعت باد در دریای عمان و شرق تنگه هرمز به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج نیز تا یک متر و ۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط تا روز سهشنبه سیزدهم مرداد ادامه خواهد داشت، بنابراین توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی در این مدت از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان نیز اتخاذ شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر تداوم گرمای هوا، از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات گرم ظهر، خودداری کرده و با مدیریت مصرف، در استفاده بهینه از حاملهای انرژی همکاری کنند.
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