به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: برای نخستین بار لکلک سیاه، یکی از گونههای نادر و مهاجر پرندگان، در محدوده تالاب بینالمللی زریوار مشاهده و توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست تصویربرداری شد.
بالیده افزود: این پرنده در حاشیه جنگلهای روستای پیرصفا شناسایی شد و ثبت حضور آن، رخدادی ارزشمند برای تنوع زیستی شهرستان مریوان به شمار میرود.
حضور گونهای حساس به تغییرات محیطی
وی با بیان اینکه لکلک سیاه از گونههای کمجمعیت و حساس به تغییرات محیطی است، گفت: این پرنده معمولاً در زیستگاههای آرام، جنگلها و حاشیه رودخانهها زندگی میکند و از حضور در مناطق پررفتوآمد پرهیز دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان ادامه داد: مشاهده این گونه میتواند بیانگر احیای نسبی منابع آبی، ارتقای امنیت زیستگاهی و بهبود شرایط طبیعی در محدوده تالاب بینالمللی زریوار باشد.
حفاظت از زیستگاهها؛ شرط تداوم حضور پرندگان مهاجر
بالیده با تأکید بر ضرورت صیانت از زیستگاههای طبیعی، مدیریت اصولی منابع آب و مقابله با شکار غیرمجاز، تصریح کرد: استمرار این اقدامات نقش مهمی در حفظ و ماندگاری گونههای ارزشمند و مهاجر در منطقه دارد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی و همکاری مردم محلی، خواستار مشارکت بیشتر شهروندان در حفاظت از زیستگاههای طبیعی شد تا زمینه حضور پایدار گونههای نادر و ارزشمند در زریبار و دیگر مناطق طبیعی مریوان فراهم شود.
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