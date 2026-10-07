به گزارش خبرنگار مهر،امیر کرم‌زاده در نشست میز گردشگری استان اصفهان که صبح چهارشنبه با حضور استاندار اصفهان در هتل سیزنز برگزار شد، اظهار کرد: اعتبارات بخش دولتی کفاف هزینه‌های مرمت و نگهداری بناهای تاریخی استان را نمی‌دهد و دستگاه‌هایی که بناهای تاریخی در اختیار دارند، بر اساس احکام قانونی موظف‌اند هزینه‌های مطالعات، حفاظت و مرمت این بناها را از محل اعتبارات خود تأمین کنند.

وی با اشاره به ماده ۹۸ برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه افزود: بر اساس این تکالیف قانونی، دستگاه‌های متولی بناهای تاریخی باید نسبت به حفاظت و مرمت این بناها اقدام کنند و در صورت انجام ندادن وظایف قانونی، موضوع ترک فعل قابل پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بناهای تاریخی استان در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد، تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی بارها موارد مربوط به بی‌توجهی دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده است، اما همچنان مسئله تأمین اعتبار و اجرای مسئولیت دستگاه‌های مالک بناهای تاریخی یکی از چالش‌های جدی حفاظت از میراث فرهنگی استان است.

کرم‌زاده ادامه داد: ثبت یک بنای تاریخی به معنای پایان مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست؛ ثبت اثر در واقع هویت و ارزش تاریخی آن بنا را تثبیت می‌کند و نشان می‌دهد که این اثر باید برای نسل‌های آینده حفظ شود، بنابراین حفاظت از آن نیز باید به عنوان یک مسئولیت مشترک و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری بناهای تاریخی گفت: امسال حدود ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای نگهداری مجموعه جهانی چهل‌ستون هزینه شده است؛ در حالی که درآمد حاصل از بناهای تاریخی به خزانه واریز می‌شود و اداره کل میراث فرهنگی امکان هزینه‌کرد مستقیم این درآمدها برای همان بناها را ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از بناهای تاریخی اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم بر این موضوع تأکید شده است که درآمد هر بنا باید برای همان بنا هزینه شود، اما این سازوکار هنوز به شکل مورد انتظار اجرایی نشده و مکاتبات انجام‌شده با دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات نیز تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

کرم‌زاده کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از چالش‌های جدی میراث فرهنگی استان دانست و گفت: در سال‌های گذشته حدود هزار و ۳۰۰ نفر برای پایگاه‌های ملی و جهانی میراث فرهنگی جذب شدند، اما اصفهان در آن مقطع حتی یک سهمیه از این نیروها نداشت و از ظرفیت نیروهای شرکتی شاغل در پایگاه‌های میراث فرهنگی استان نیز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز استفاده نشد.

وی افزود: طی یک سال گذشته ۳۵ نفر از نیروهای اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان بازنشسته شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان در حوزه‌های خدماتی، نگهبانی و کارشناسی فعالیت داشتند و این روند، کمبود نیروی انسانی در مجموعه میراث فرهنگی استان را تشدید کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به صدور مجوز استخدام نیرو برای این اداره کل گفت: حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ مجوز استخدامی برای استان صادر شده، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ، برگزاری آزمون استخدامی طی حدود یک سال و نیم گذشته امکان‌پذیر نشده و این مسئله عملاً روند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را متوقف کرده است.

کرم‌زاده حجم فعالیت‌های اداری اداره کل میراث فرهنگی استان را نیز قابل توجه دانست و اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۸ هزار مکاتبه در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان انجام شده است که این میزان، گستردگی مأموریت‌ها و حجم بالای فعالیت‌های این دستگاه را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین بررسی‌های انجام‌شده درباره عبور خط مترو از محدوده مسجد جامع عتیق اصفهان اشاره کرد و گفت: مطالعاتی که پیش‌تر از سوی شرکت مترو برای عبور مترو از کنار مسجد جامع عتیق انجام شده بود، بازنگری و راستی‌آزمایی شده و بر اساس نتایج این بررسی‌ها، از منظر میراث فرهنگی امکان عبور مترو وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی یک شرکت رتبه یک که با اداره کل میراث فرهنگی قرارداد داشته است، عبور مترو از این محدوده به خودی خود با مانع میراث فرهنگی مواجه نیست، اما اجرای آن باید با رعایت الزامات و استانداردهای حفاظتی و تحت نظارت دقیق میراث فرهنگی انجام شود.

کرم‌زاده گفت: اداره کل میراث فرهنگی نسبت به رعایت الزامات حفاظتی در اجرای این طرح نظارت خواهد کرد تا عملیات عمرانی به بنا و ارزش‌های تاریخی مسجد جامع عتیق و محدوده پیرامونی آن آسیب وارد نکند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مدیریت استان از حل چالش‌های ساختاری حوزه میراث فرهنگی، خواستار توجه ویژه به تأمین اعتبارات مرمت، اجرای مسئولیت قانونی دستگاه‌های مالک بناهای تاریخی، تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از اماکن تاریخی و رفع کمبود نیروی انسانی این اداره کل شد.