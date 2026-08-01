تهران شیمی وارد هشتمین دهه فعالیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت داروسازی تهران شیمی، یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های صنعت داروسازی کشور، دهم مردادماه، وارد هشتمین دهه فعالیت شد. شرکتی که از سال ۱۳۳۵ تاکنون، در توسعه صنعت داروسازی، انتقال دانش فنی، تولید داروهای نوآورانه و ارتقای ارتباطات علمی کشور نقشی ماندگار ایفا کرده است.

شرکت داروسازی تهران شیمی، فعالیت خود را در ۱۰ مرداد ۱۳۳۵ به همت دکتر عبدالله رضاعی و برادران آغاز کرد. تهران شیمی در نخستین سال‌های فعالیت، با هدف توسعه تولید دارو در داخل کشور و بهره‌گیری از دانش روز دنیا، همکاری‌های علمی و فنی خود را با دو شرکت معتبر آلمانی Boehringer Mannheim و Chemie Grünenthal آغاز کرد؛ همکاری‌هایی که نقش مهمی در انتقال فناوری، استقرار زیرساخت‌های تولید دارو و شکل‌گیری یکی از نخستین مجموعه‌های داروسازی نوین ایران داشت.

این شرکت در ادامه مسیر توسعه خود، با تجهیز خطوط تولید به ماشین‌آلات اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک، ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و توسعه زیرساخت‌های تخصصی، به یکی از شرکت‌های اثرگذار صنعت داروسازی کشور تبدیل شد و در طول هفت دهه گذشته با تولید به بیش ۳۰۰ محصول در ۱۳ حوزه درمانی، سهم مهمی در تأمین نیازهای دارویی ایرانیان ایفا کرده است.

تهران شیمی همچنین در تاریخ صنعت داروسازی ایران، به واسطه تولید برخی از داروهای پیشگام، جایگاه ویژه‌ای دارد. تولید قرص گلی‌بن‌کلامید به عنوان نخستین داروی خوراکی درمان دیابت در ایران، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در دهه ۵۰ به شمار می‌رود؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش دسترسی بیماران به داروهای ضددیابت و توسعه توان تولید داخلی این گروه درمانی ایفا کرد. این رویکرد نوآورانه در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به تولید نخستین داروهای داخلی در حوزه‌های دیابت، گوارش، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای هورمونی در کشور انجامید و داروهایی مانند کپسول آزیروسین و سوسپانسیون آزیروسین را به بازار دارویی کشور معرفی کرد و در سبد تولیدات داخلی این حوزه قرار داد.

نقش تهران شیمی در این سال‌ها تنها به تولید دارو محدود نمانده است. این شرکت از نخستین سال‌های فعالیت خود، توسعه ارتباطات علمی با جامعه پزشکی و داروسازی را نیز در دستور کار قرار داد و با همکاری شرکت‌های بین‌المللی در انتقال دانش فنی، ارائه محتوای علمی مبتنی بر شواهد و گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه دارو نقش‌آفرینی کرد.

از دیگر اقدامات ماندگار تهران شیمی، انتشار نخستین بروشورها و کاتالوگ‌های علمی و دارویی در کشور بوده است؛ منابعی که در زمان خود، با ارائه اطلاعات تخصصی درباره داروها، ویژگی‌های فارماکولوژیک، شیوه مصرف و کاربردهای درمانی، به یکی از ابزارهای مهم اطلاع‌رسانی علمی برای پزشکان و داروسازان تبدیل شدند و نقشی مؤثر در توسعه فرهنگ مصرف منطقی دارو و ارتقای ارتباط میان صنعت و جامعه پزشکی ایفا کردند.

اکنون، هم‌زمان با آغاز هشتمین دهه فعالیت، تهران شیمی به پشتوانه میراث هفتاد ساله خود، توسعه سبد محصولات، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت، توسعه سرمایه انسانی و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه را مهم‌ترین محورهای راهبردی خود قرار داده است؛ مسیری که این شرکت را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشگام صنایع داروسازی، بزرگترین تولیدکننده سبد محصولات دارویی کشور و نیز بزرگترین تولیدکننده سبد محصولات ضددیابت در ایران، همچنان بر رسالت اولیه خود، یعنی تولید داروی باکیفیت، توسعه دانش و پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای نظام سلامت کشور، استوار نگاه داشته است.