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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

فرماندار دیلم: انعکاس دغدغه‌های مردم از رسالت‌های خبرنگاران است

فرماندار دیلم: انعکاس دغدغه‌های مردم از رسالت‌های خبرنگاران است

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: خبرنگاران با انعکاس دقیق و منصفانه مسائل و دغدغه‌های مردم، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و کمک به حل مشکلات جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر شنبه همزمان با ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، در نشست با جمعی از خبرنگاران شهرستان دیلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید خبرنگار محمود صارمی، این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مسئولان و رسانه‌ها افزود: خبرنگاران می‌توانند با طرح و پیگیری مسائل و مطالبات مردم، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و تسریع در روند رفع آنها داشته باشند.

در این نشست که با حضور باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، اکبری مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، خبرنگاران نیز به بیان دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات شهرستان پرداختند.

فرماندار دیلم: انعکاس دغدغه‌های مردم از رسالت‌های خبرنگاران استفرماندار دیلم: انعکاس دغدغه‌های مردم از رسالت‌های خبرنگاران است

در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی شهرستان دیلم تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6911622

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