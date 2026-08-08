به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر شنبه همزمان با ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، در نشست با جمعی از خبرنگاران شهرستان دیلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید خبرنگار محمود صارمی، این روز را به اصحاب رسانه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مسئولان و رسانه‌ها افزود: خبرنگاران می‌توانند با طرح و پیگیری مسائل و مطالبات مردم، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و تسریع در روند رفع آنها داشته باشند.

در این نشست که با حضور باباحسنی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، اکبری مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، خبرنگاران نیز به بیان دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات شهرستان پرداختند.

در پایان این نشست، از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی شهرستان دیلم تجلیل به عمل آمد.