محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و در این ایام تغییرات دمایی به‌صورت نوسانات یک تا ۲ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب شرقی استان خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد تصریح کرد: امروز و فردا در بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب استان وزش باد به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری درباره دمای هوا در شبانه‌روز گذشته گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۷ و کمینه دمای ۳۱.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.