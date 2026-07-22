محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و در این ایام تغییرات دمایی بهصورت نوسانات یک تا ۲ درجهای پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب شرقی استان خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت وزش باد تصریح کرد: امروز و فردا در بخشهایی از غرب و جنوب غرب استان وزش باد بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
سبزه زاری درباره دمای هوا در شبانهروز گذشته گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۸.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۷ و کمینه دمای ۳۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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