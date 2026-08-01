روند پرداخت خسارت جنگ رمضان به ۱۰۰۰ خانه در شهرضا و دهاقان بررسی شد

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیرکل و معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: در این نشست علاوه بر بررسی مسائل مربوط به عمران روستایی، بهسازی و نوسازی مسکن، ساماندهی مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجرای پل‌ها، آبراهه‌ها و روشنایی معابر روستایی، مطالبات مردمی ثبت‌شده در جریان بازدیدهای میدانی از روستاهای شهرستان‌های شهرضا و دهاقان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درخواست‌های مردمی در حوزه‌های مختلف عمرانی به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و مقرر شد معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان با هماهنگی دفتر نمایندگی، اجرای آنها را بر اساس اولویت‌بندی و جدول زمان‌بندی مشخص پیگیری کند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ در این دو شهرستان تصریح کرد: در مجموع بیش از یک‌هزار و ۵۷ واحد مسکونی و تجاری در شهرستان‌های شهرضا و دهاقان دچار خسارت جزئی و کلی شدند که در این نشست، روند ارزیابی، تأمین اعتبار و پرداخت خسارت این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

قاسمی با بیان اینکه در شهرستان دهاقان خسارت ۴۲۲ واحد آسیب‌دیده پرداخت شده است، گفت: این واحدها شامل ۴۵ واحد تجاری، ۳۳۰ واحد دارای خسارت درب، پنجره و شیشه، ۷ واحد دارای آسیب سازه‌ای و ۲۸ واحد با خسارت دیوار و محوطه هستند.

وی ادامه داد: همچنین خسارت لوازم خانگی ۱۲ واحد آسیب‌دیده در این شهرستان به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جبران شده است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس درباره آخرین وضعیت شهرستان شهرضا نیز اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۶۳۵ واحد در این شهرستان دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد ۶۱۹ واحد مسکونی و ۱۶ واحد تجاری هستند.

وی افزود: برای ۱۴ واحد دارای خسارت نوع اول، تسهیلات ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه پرداخت شده و خسارت ۱۳۶ واحد نوع دوم نیز در حال طی مراحل اداری است که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده ظرف دو هفته آینده پرداخت خواهد شد.

قاسمی با اشاره به خسارت‌های نوع سوم گفت: از مجموع ۴۷۷ واحد مشمول این بخش، تاکنون خسارت ۲۲۰ واحد پرداخت شده، ۸۰ واحد برای دریافت خسارت به استان معرفی شده‌اند و ۱۷۷ واحد دیگر همچنان در مرحله تشکیل پرونده قرار دارند.

وی تأکید کرد: متقاضیانی که هنوز برای تشکیل پرونده و تکمیل مدارک اقدام نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر به بنیاد مسکن مراجعه کنند تا روند پرداخت خسارت آنان تسریع شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به واحدهای احداثی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸ واحد احداثی در انتظار صدور پروانه ساخت قرار دارند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن، شهرداری و نظام مهندسی نسبت به دریافت پروانه ساخت رایگان اقدام کنند.

وی افزود: در بخش واحدهای تجاری نیز ۱۶ واحد آسیب‌دیده ارزیابی شده‌اند و برای هر واحد ۳۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده تا بخشی از مشکلات اولیه صاحبان این واحدها تا زمان تأمین اعتبارات اصلی ترمیم و بازسازی جبران شود.

قاسمی در پایان از شهروندانی که در جریان جنگ به واحدهای مسکونی یا تجاری آنان خسارت وارد شده و تاکنون موفق به دریافت خسارت نشده‌اند خواست با مراجعه به دفتر ارتباطات مردمی و ارائه درخواست کتبی، موضوع را اعلام کنند تا از طریق بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط پیگیری‌های لازم انجام شود.