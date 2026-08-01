به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی در نشست تخصصی مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با تشکلها و فعالان محیطزیست چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: تشکلهای مردمنهاد و فعالان محیطزیست به عنوان حلقههای واسط میان دولت و بدنه جامعه، نقش کلیدی در شناسایی بهموقع چالشهای محلی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای صیانت از منابع طبیعی استان ایفا میکنند.
وی گفت: تعامل مستمر و نظاممند با این تشکلها، بستر لازم را برای هدایت صحیح دغدغههای مردمی به سمت اقدامات اجرایی و پیشگیرانه فراهم کرده و ضامن اثربخشی برنامههای حفاظتی است.
در ادامه این نشست، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست کشور با تأکید بر رویکرد مردمیسازی حفاظت از محیطزیست گفت: تقویت و توانمندسازی تشکلهای زیستمحیطی، اولویت راهبردی سازمان در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی و توسعه تعاملات بینبخشی است.
وی افزود: خانههای محیطزیست به عنوان پایگاههای مردمی، بستری مناسب برای گفتگوهای سازنده، مطالبهگری اصولی و ارائه راهکارهای بومی جهت رفع چالشهای محیطزیستی هستند و اقدامات مؤثری در سطح ملی برای هدفمندسازی این مشارکتها از جمله تدوین دستورالعمل مشارکت مردمی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است؛ در این نشست صمیمی و کارشناسی، ۱۴ نفر از اعضای فعال و نمایندگان تشکلهای زیستمحیطی استان به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند و مجموعاً ۳۸ مورد از مسائل و چالشهای پیشروی محیطزیست استان را در قالب ۷ محور اصلی مطرح و بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تشکلها تأکید کردند.
گفتنی است، تمامی پرسشها و دغدغههای مطرحشده با صبوری و دقت کامل پاسخ داده شد و دکتر بازگیر نیز ضمن جمعبندی موضوعی گفتگوها، از ظرفیت تشکیل کارگروههای استانی برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست با همراهی مردم خبر داد که این مطالبات و راهکارها به عنوان اولویتهای اجرایی در برنامهریزیهای آتی ادارهکل لحاظ خواهد شد.
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