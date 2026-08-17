ماجراجویی بزرگ «مرد عنکبوتی» در گیشه؛ فروش ۲ میلیارد دلار در ۳ هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» از مرز ۲ میلیارد دلار فروش جهانی بلیت عبور کرده و تنها پس از پشت سر گذاشتن ۳ آخر هفته به این رکورد نادر رسیده است.

این فیلم کمیک بوکی با بازی تام هالند در نقش اصلی، تاکنون ۷۸۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۱.۲۳ میلیارد دلار در بقیه نقاط دنیا فروخته و در مجموع فروشش را به رقم ۲.۰۲۲ میلیارد دلار رسانده است.

حالا جدیدترین فیلم «مرد عنکبوتی» یکی از ۸ فیلم تاریخ سینما است که به باشگاه ۲ میلیارد دلاری رسیده است. جمع کوچک این فیلم‌ها شامل «آواتار» ۲۰۰۹ (۲.۹ میلیارد دلار)، «انتقام‌جویان: پایان بازی» ۲۰۱۹ (۲.۷ میلیارد دلار)، «آواتار: راه آب» ۲۰۲۲ (۲.۳ میلیارد دلار)، «تایتانیک» ۱۹۹۴ (۲.۲ میلیارد دلار)، «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» ۲۰۱۵ (۲.۰۷ میلیارد دلار) و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» ۲۰۱۸ (۲.۰۳ میلیارد دلار) است.

این در حالی است که قسمت قبلی «مرد عنکبوتی»، یعنی «راهی به خانه نیست» محصول ۲۰۲۱، با فروش ۱.۹ میلیارد دلار به این رقم نزدیک بود اما به این نقطه عطف نرسید، چون امکان اکران در چین را نیافت.

«روز کاملاً جدید» دومین فیلمی است که در سریع‌ترین زمان به این نقطه می‌رسد و پیش از آن «پایان بازی» پس از ۱۱ روز به این نقطه عطف رسیده بود.

این فیلم که چهارمین فیلم هالند در نقش پیتر پارکر است، در آخر هفته افتتاحیه خود به فروش رکوردشکن ۳۵۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۹۳۲ میلیون دلار در سطح جهانی دست یافت و سپس تنها پس از شش روز اکران از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد.

اکنون ناظران گیشه می‌پرسند آیا «روز نو» می‌تواند تنها فیلمی باشد که تاکنون به فروش یک میلیارد دلار در داخل آمریکا می‌رسد؟ «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» در حال حاضر با ۹۳۶ میلیون دلار بزرگترین اکران آمریکا را به نام خود کرده است. در عین حال شاید «مرد عنکبوتی» اولین فیلمی شود که به فروش جهانی ۳ میلیارد دلار دست می‌یابد.