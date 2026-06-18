مهدی ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت طرح‌های سدسازی استان اظهار کرد: در حال حاضر چندین پروژه مهم سدسازی در استان در مراحل مختلف اجرا قرار دارد که هر یک نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب‌ها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به سد نرماب گفت: این سد با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد در حال تکمیل است و بدنه آن به اتمام رسیده و قابلیت آبگیری نیز وجود دارد، اما به دلیل عدم تکمیل برخی الزامات از جمله تملک اراضی و احداث تصفیه‌خانه، در حال حاضر صرفاً از ظرفیت کنترل سیلاب آن استفاده می‌شود.

ضیایی افزود: برای تکمیل نهایی سد نرماب و بهره‌برداری از آن در حوزه آب شرب، حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همچنین احداث تصفیه‌خانه‌ای با برآورد دو هزار میلیارد تومان باید در کنار آن اجرا شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای گلستان همچنین به سد آقدکش اشاره کرد و گفت: این سد در پایین‌دست شهر آق‌قلا قرار دارد و نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها و جلوگیری از بروز خسارت‌های ناشی از طغیان آب در این منطقه ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: سد ۶۰ کلاه نیز در مرحله اجرایی قرار دارد و عملیات تملک اراضی آن آغاز شده است؛ تاکنون حدود ۳۰ هکتار از اراضی مخزن آن خریداری شده و در صورت تکمیل مطالعات، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این سد تا پایان سال آغاز شود.

ضیایی همچنین از سد رامیان به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های مهم آبی استان یاد کرد و گفت: مطالعات تکمیلی این پروژه در حال انجام است و در صورت تکمیل آن تا پایان سال، امکان آغاز عملیات اجرایی در سال آینده وجود دارد.

وی با بیان اینکه این سدها عمدتاً با هدف تأمین آب و کاهش فشار بر منابع زیرزمینی طراحی شده‌اند، افزود: با بهره‌برداری از سدهای نرماب و رامیان، حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی استان در حوزه شرب مدیریت خواهد شد و برداشت از منابع زیرزمینی تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای گلستان تأکید کرد: توسعه سدهای آب سطحی علاوه بر تأمین آب شرب و کشاورزی، نقش مهمی در تغذیه سفره‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست زمین در استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از سدهای استان هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارند و عمدتاً در بخش کشاورزی مورد استفاده هستند، اما با تکمیل پروژه‌های جدید، امکان تأمین پایدارتر آب شرب نیز فراهم خواهد شد.