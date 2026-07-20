فضاپیمای چینی برای دفاع از زمین با یک سیارک برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ماموریت طوری طراحی شده تا به جای تغییر صرف مدار یک سیارک که دور سیارک دیگری مدار می زند، به طور مستقیم مسیر صخره آسمانی نسبت به زمین را تغییر دهد. پژوهشگران همچنین اعلام کرده اند چنین برخوردی در صورت لزوم، احتمالا ساختار سیارک را مختل یا نابود می کند.

رهبر پروژه «لی مینگتائو» محقق ارشد دفاع سیارکی در سازمان ملی فضایی چین است. هدف از پروژه مذکور پیشبرد فناوری است که بتواند در آینده به حفاظت از زمین در مقابل اشیا خطرناک نزدیک به آن کمک کند.

قرار است فضاپیمای این ماموریت با سرعت بیشتر از ۵.۶ مایل برثانیه به سیارک هدف برخورد کند. چنین سرعتی بسیار بیشتر از سرعت فضاپیمای DART است که با سرعت ۳.۸ مایل برثانیه به سیارک مورد نظر خود برخورد کرد.

براساس این تحقیق برخورد مذکور طی گذر سیارک مذکور از کنار زمین در ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ میلادی و زمانی انجام می شود که صخره آسمانی در فاصله ۴.۳ میلیون مایلی سیاره خاکی است. علاوه بر آن این ماموریت شامل یک فضاپیمای ثانویه است که برای رصد سیارک قبل، هنگام و پس از برخورد ساخته شده است. این کاوشگر تغییرات در مدار سیارک، شکل و سطح آن را رصد و همزمان ساختار داخلی آن را بررسی می کند.