کاوشگر ژاپنی از یک سیارک عکس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر ژاپنی طی این گذر با استفاده از دوربین اپتیکی خود تصاویر جدیدی از سیارک توریفون ثبت کرد و توانست آن را به زمین بفرستد.

این کاوشگر داده های علمی بیشتری درباره سیارک ثبت کرد اما آن نتایج را بعدا به زمین خواهد فرستاد.

«هایاباسو۲»همچنین با استفاده از ابزارTIR که به محققان امکان می دهد دمای سطح سیارک، اینرسی حیاتی و ناهمواری سطح، از سیارک عکس گرفت. این عکس نشان می دهد مناطقی از توریفون که در تصویر نوری به‌نظر می رسد در سایه قرار دارند، دمای بسیار پایین‌تری دارد و در بخش‌هایی که سطح آن رو به خورشید است، به‌مراتب گرم‌تر است.

مدار« توریفون» دور خورشید ۳۸۳ روز است و البته هر پنج ساعت یک بار می چرخد. این صخره فضایی به گروه آپولو تعلق دارد که مجموعه از سیارک هاز نزدیک زمین هستند که مدارشان دور خورشید با مدار زمین تداخل دارد.

البته گذر «هایاباسو۲ «از کنار توریفون بخشی از ماموریت اصلی آن نبود و این گذر به دلیل محیط ناشناخته اطراف سیارک یک عملیات پرخطر بود.

کاوشگر «هایابوسا۲ »در دسامبر ۲۰۱۴ با ماموریتی بلندپروازانه برای جمع‌آوری نمونه از یک سیارک و بازگرداندن آن به زمین پرتاب شد. این کاوشگر در دسامبر ۲۰۲۰ با موفقیت ماموریت خود را به انجام رساند. آژانس هوافضای ژاپن (JAXA) توانست نمونه‌های جمع‌آوری‌شده از سیارک ریوگو را با موفقیت در صحرای استرالیا فرود آورد.