اجاق نژاد: اربعین امروز پاسدار اسلام، قرآن و فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) که در موکب آستان مقدس مسجد جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل اربعین در تداوم نهضت عاشورا، اظهار کرد: اسلام به دست پیامبر اکرم(ص) به بشریت عرضه شد، قیام عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ضامن بقای آن شد و حرکت عظیم اربعین نیز این حقیقت جاودانه را زنده نگه داشته است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران افزود: امروز میلیونها زائر که با عشق و اخلاص در مسیر اربعین قدم برمیدارند، با حضور خود حافظ اسلام، قرآن و فرهنگ عاشورا هستند و این اجتماع عظیم، جلوهای از پیوند عمیق امت اسلامی با مکتب اهلبیت(ع) به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه استغاثه و توسل، از مهمترین راههای تقویت این پیوند معنوی است، بیان کرد: ارتباط با حضرت ولیعصر(عج) زمینهساز استحکام رابطه انسان با پروردگار است و مؤمن با توسل به حجت الهی، خواستههای خود را از خداوند متعال طلب میکند.
استغاثه انسان را به امام زمان(عج) نزدیک میکند
اجاقنژاد با تبیین مفهوم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) گفت: استغاثه به معنای قرار دادن ولی خدا به عنوان واسطه فیض الهی است و این حقیقت، ارتباطی عمیق و سرشار از معرفت میان انسان و امام عصر(عج) ایجاد میکند.
وی نماز استغاثه را یکی از بهترین راههای تجدید این ارتباط معنوی دانست و افزود: حتی اگر فردی دعاهای مأثور به زبان عربی را از حفظ نباشد، میتواند دو رکعت نماز به نیت هدیه به محضر امام زمان(عج) اقامه کند و پس از آن با زبان و بیان خود با خداوند مناجات داشته باشد.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: سجده نزدیکترین حالت بنده به پروردگار است و انسان در این مقام میتواند با نهایت اخلاص، نیازها و خواستههای خود را با خداوند در میان بگذارد.
وی تصریح کرد: آنچه در دعا اهمیت دارد، حضور قلب و اخلاص در گفتوگو با خداوند است و این ارتباط صمیمانه، راهی برای تقرب بیشتر انسان به ساحت الهی خواهد بود.
خداوند بندگان را به مناجات فراخوانده است
اجاقنژاد با اشاره به جایگاه دعا در آموزههای اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال دوست دارد بندگانش با او سخن بگویند و در آیات قرآن کریم نیز انسانها را به دعا، درخواست و استغاثه فراخوانده است.
وی حقیقت دعا را گفتوگوی صمیمانه انسان با پروردگار توصیف کرد و گفت: دعا تنها خواندن الفاظ نیست، بلکه بیان نیازها و راز و نیاز با خداوند از سر ایمان، معرفت و اخلاص است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ارزش دعاهای مأثور اهلبیت(ع) افزود: دعاهایی همچون کمیل، ندبه، ابوحمزه ثمالی و جوشن کبیر، گنجینههای ارزشمند معارف اهلبیت(ع) هستند که مسیر بندگی و معرفت را به انسان میآموزند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این میراث گرانسنگ، هر انسان میتواند با زبان، فهم و بیان خود نیز با خداوند سخن بگوید و خواستههایش را با صداقت و اخلاص مطرح کند، چرا که اصل دعا، برقراری ارتباط قلبی و صمیمانه با پروردگار است.
قم- تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، اربعین را استمرار حیات فرهنگ عاشورا دانست و گفت: زائرانی که در این مسیر گام برمیدارند، با حضور خود از اسلام، قرآن و مکتب حسینی پاسداری میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج) که در موکب آستان مقدس مسجد جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل اربعین در تداوم نهضت عاشورا، اظهار کرد: اسلام به دست پیامبر اکرم(ص) به بشریت عرضه شد، قیام عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ضامن بقای آن شد و حرکت عظیم اربعین نیز این حقیقت جاودانه را زنده نگه داشته است.
نظر شما