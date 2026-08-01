به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتیفر ظهر شنبه در نشست ستاد درآمد استان خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: باید از سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی حمایت کنیم، اما واقعیت این است که اگر بخواهیم توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد، نیازمند تأمین منابع و زیرساختهای لازم هستیم که بخشی از آن از محل درآمدهای عمومی استان فراهم میشود.
وی افزود: نمیتوان انتظار توسعه اقتصادی داشت اما از سوی دیگر درآمدهای عمومی که برای ایجاد زیرساختها مورد نیاز است، محقق نشود؛ بنابراین باید در کنار حمایت از تولید، برای تحقق اهداف درآمدی استان نیز تلاش کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات استاندار بر این موضوع، بیان کرد: در جلسات مختلف بر این نکته تأکید شده که هم از سرمایهگذاری حمایت شود و هم درآمدهای پیشبینی شده استان به شکل مطلوب وصول شود.
استفاده از ظرفیت تسهیلات برای تقویت واحدهای تولیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به حمایتهای انجام شده از بخش تولید گفت: تلاش کردهایم از ظرفیت کارگروه تسهیل استفاده کنیم تا روند فعالیت واحدهای تولیدی دچار اختلال نشود.
وی افزود: در کنار این موضوع، از ظرفیت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر نیز برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده میشود و انتظار داریم واحدهایی که از این منابع بهرهمند میشوند، در ایفای تعهدات خود نسبت به استان نیز همراهی لازم را داشته باشند.
شریعتیفر تصریح کرد: بخشی از منابع تسهیلات سفر مربوط به واحدهای بزرگ استان است که مبالغ قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته شده و میتواند به رونق تولید و افزایش توان اقتصادی استان کمک کند.
وی با اشاره به وضعیت مرز ماهیرود و درآمدهای حاصل از فعالیتهای مرزی گفت: برخلاف برخی مرزهای کشور که با کاهش ترانزیت مواجه شدهاند، خراسان جنوبی نه تنها کاهش نداشته بلکه در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
افزایش سهم خراسان جنوبی از طرحهای کولبری
شریعتیفر درباره عواید کولبری نیز گفت: پیگیریهای لازم برای افزایش تعداد مشمولان این طرح در استان در حال انجام است.
وی افزود: در صورت تحقق این هدف، سهم خراسان جنوبی از این ظرفیت از پنج درصد کشور به هشت درصد خواهد رسید که افزایش درآمدهای استان را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی با بخش تولید گفت: استان در حوزههایی مانند مدیریت قطعی برق، صدور مجوزها و حمایتهای مختلف تلاش کرده تا کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود و انتظار داریم واحدهای تولیدی نیز سهم خود را در پرداخت به موقع تعهدات و درآمدهای قانونی استان ایفا کنند.
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