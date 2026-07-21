علی لادن، مدیر نوشت‌افزار «صور»، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسیر ورود به دنیای نوشت‌افزار گفت: شش سال است که در حوزه طراحی و کارتون مطبوعاتی فعالیت می‌کنم و آثار متعددی را برای مجلات، روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های مختلف داخلی و خارجی تولید کردم. هدف اصلی من از انتخاب این مسیر، فراتر از خلق یک اثر هنری، انتقال پیام و معنا به مخاطب بود؛ چرا که همیشه علاقه داشتم طرح‌هایم تنها یک تصویر زیبا نباشند، بلکه حامل پیامی عمیق برای مخاطب باشند.

لادن، در تبیین انگیزه‌های خود برای ورود به تولید نوشت‌افزار به وجود یک خلأ بزرگ در بازار نوشت‌افزارهای مذهبی اشاره کرد و گفت: در کنار فعالیت هنری نیز اشتیاق فراوانی به حوزه تولید محصول داشتم. دلیل انتخاب این حوزه، مشاهده یک خلاء بزرگ در بازار نوشت‌افزار بود. با مشاهده بازار، متوجه شدم که برای یک جوان مذهبی، نوشت‌افزاری که با ارزش‌ها و سلیقه او همخوانی داشته باشد، ‌سخت پیدا می‌شود. همین موضوع، انگیزه من شد تا با جدیت در مسیر تولید نوشت‌افزارهای ایرانی اسلامی قدم بردارم.

مدیر نوشت‌افزار صور، با اشاره به چالش‌های تولید نوشت‌افزار ایرانی اسلامی بیان کرد: از همان آغاز فعالیت، مسیر خود را با تولید آثار مذهبی و حماسی آغاز کردم؛ به‌گونه‌ای که طرح‌های اولیه کاملاً بر محور فلسطین و مقاومت بود. در همان ابتدای راه، با چالش‌های بازار روبرو شدم؛ بسیاری از فروشندگان و بازاریان بر این باور بودند که این محصولات صرفاً یک کار دلی هستند.

او افزود: آن‌ها پیشنهاد می‌دادند که به‌جای این موضوعات، به سراغ طرح‌های شخصیت‌های کارتونی غربی بروم که تقاضای بیشتری در بازار دارند. اما دغدغه اصلی من این بود که پیامی خاص و معنادار را به مخاطب منتقل کنم. آنچه در این مسیر به من انگیزه و توان ادامه دادن می‌بخشید، خوشحالی و اشتیاق مخاطبان در مواجهه با محصولاتی بود که پیش‌تر در بازار کمتر می‌دیدند. این موضوع برای من بسیار ارزشمند بود و همین باعث شد تا در این مسیر ثابت‌قدم بمانم.

لادن، درباره فرآیند ایده‌پردازی و طراحی محصولات گفت: ایده‌پردازی محصولات را با همکاری همسرم انجام می‌دهم. در کنار هم روی جزئیات فنی و هنری کار می‌کنیم؛ از تعیین ابعاد دفتر، انتخاب نوع صحافی تا ایده‌پردازی برای تصویرسازی و طراحی جلدها. پس از آن، اجرای طرح‌ها را به طراحان مجموعه واگذار می‌کنیم. البته بخشی از طراحی محصولات نیز توسط خودم انجام می‌شود و در بخش‌های دیگر، از همکاری دوستان طراحم در زمینه‌های تصویرسازی، تایپوگرافی و خوشنویسی استفاده می‌کنیم.

مدیر نوشت‌افزار صور، با اشاره به استقبال از محصولی طراحی شده درباره رهبر شهید گفت: برخی از محصولات ما که با موضوع شخصیت‌های حماسی و رهبر شهید طراحی شدند، با استقبال زیادی روبرو شدند. در این میان، «دفتر امید» مخاطبان زیادی دارد؛ طرح جلد آن با الهام از فرمایشات انگیزشی رهبر شهید است. جملاتی که به من، به عنوان یک جوان، برای ادامه مسیر و حفظ امید، انگیزه می‌دهند؛ همان شعارهای حماسی و انگیزشی مانند «ما به قله نزدیکیم» یا «ناامیدی ممنوع».

او، ادامه داد: ایده اصلی در طراحی «دفتر امید» از یک خلاء بصری در بازار نوشت‌افزار نشأت گرفت. با مشاهداتی که داشتیم، متوجه شدیم اکثر محصولات موجود در بازار نوشت‌افزار از تصاویر شهدا با الگوهای تکراری استفاده می‌کنند؛ طرح‌هایی که شاید برای ذائقه و سلیقه امروز نسل جوان، چندان جذاب نباشد. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم رویکرد متفاوتی را در پیش بگیریم و فرمایشات رهبر شهید را با طراحی مدرن و جذاب برای جوانان پیاده‌سازی کنیم تا پیامی عمیق را به آن‌ها ارائه دهیم.

لادن، درباره موفقیت در همسویی با سلیقه نسل جدید و گسترش مخاطبان فرهنگی و دانشگاهی گفت: در طول دو سال فعالیت ما، استقبال مخاطبان از محصولات بسیار مطلوب بوده است. از آنجا که تمرکز اصلی ما بر نیازهای قشر جوان و دانشجو بود، محصولاتمان توانسته است با سلیقه این نسل همسو شود؛ تا جایی که امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها و مسئولان فرهنگی برای تهیه هدایا و بسته‌های فرهنگی خود، به ما مراجعه می‌کنند.

مدیر نوشت‌افزار صور، گسست میان طراحان و تولیدکنندگان نوشت‌افزار را مانعی برای ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی دانست و اظهار کرد: برای گسترش مفاهیم ملی و مذهبی در قالب محصولات فرهنگی، معتقدم تولیدکنندگان باید پیوند عمیق‌تری با هنرمندان برقرار کنند. من شاهد یک نوع گسست و فاصله میان هنرمندان و تولیدکنندگان نوشت‌افزار هستم. این شکاف به دو صورت خود را نشان می‌دهد.

او در ادامه گفت: گاهی آثار هنری بسیار زیبایی خلق می‌شود اما فرصت تولید و ورود به بازار را پیدا نمی‌کنند؛ و گاهی نیز محصولات تولیدی بازار، فاقد جلوه‌های هنری و طراحی باکیفیت هستند. این فاصله باید به حداقل برسد. اگر هنرمندان و تولیدکنندگان ارتباط نزدیک‌تری با یکدیگر برقرار کنند و از دغدغه‌ها و چالش‌های هم آگاه باشند، می‌توانند هنر را در قالب محصولات نوشت‌افزاری با کیفیت و زیبایی بسیار بیشتری به جامعه ارائه دهند.