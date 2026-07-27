کمبود تولیدکنندگان پوشاک نوجوان؛ این حوزه ظرفیت بالایی برای رشد دارد

نجمه طاهریان، مدیر تولید پوشاک نوجوان «نجمینه»، درباره کمبود تعداد تولیدکنندگان لباس نوجوان در کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ویژگیهای خاص کشور ما، از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آینده صنعت پوشاک اسلامی بسیار پیچیده است و باید با احتیاط حرکت کرد. البته با وجود این شرایط، امکان موفقیت وجود دارد و فرصتهای بسیار خوبی هم پیش روی این صنعت است. ما میتوانیم بهجای اینکه فقط مصرفکننده باشیم، در این حوزه طراح و تولیدکننده هم باشیم. در کشور ما این بخش واقعاً با خلأ روبهرو است.
طاهریان، ادامه داد: تعداد تولیدکنندگان لباس نوجوان، حتی به پنجاه نفر هم نمیرسد. هر کسی هم که در این حوزه فعالیت میکند، معمولاً در مقیاس کوچک کار میکند و مانند تولیدکنندگان بزرگ پوشاک نیست. این فضا آنقدر بکر است که ما با میزان متوسط تولید، طی چهار یا پنج سال توانستیم بهعنوان یک برند لباس نوجوان شناخته شویم. این نشان میدهد که هنوز جای خالی زیادی در این بازار وجود دارد. در حوزه نوجوان، با وجود تمام چالشها ظرفیت بسیار خوبی برای رشد و حتی صادرات وجود دارد.
مدیر تولید پوشاک نوجوان «نجمینه»، به تشریح چالشهای این صنعت پرداخت و تصریح کرد: مهمترین چالش این صنعت، نوسانات اقتصادی و تورم است. همچنین از سوی دیگر، قدرت خرید مردم مدام در حال کاهش است. این موضوع باعث شده که بسیاری از مردم تمایل به خرید داشته باشند، اما توان مالی آن را نداشته باشند. ما این موضوع را در آخرین نمایشگاهی که حضور داشتیم، بهوضوح مشاهده کردیم. کالاهای ارزانقیمت وارداتی بهراحتی توسط مردم خریداری میشوند، چون با توان مالی آنها سازگارتر هستند. در نتیجه، تولیدکنندگان پوشاک در یک رقابت نابرابر قیمتی با کالاهایی قرار میگیرند که کیفیت پایینتر اما ارزان دارند.
او، افزود: از یک طرف، شرایط برای ما بهعنوان تولیدکننده هم واقعاً سخت است و نمیتوانیم قیمت محصولات را پایین بیاوریم، چون هزینه تولید برای ما بالا رفته است. مشکل اصلی این است که پارچهای را این هفته میخریم، ممکن است هفته بعد با قیمت بالاتری عرضه شود. یکی دیگر از مشکلاتی که امروزه در تأمین مواد اولیه داریم، این است که باید خریدها را نقدی انجام دهیم و خرید چکی تقریباً دیگر در بازار انجام نمیشود.
طاهریان، درباره نقش و حمایتهای نهادهای دولتی در صنعت پوشاک گفت: نهادهای دولتی میتوانند یا بهعنوان تسهیلگر و حامی عمل کنند، یا نقش نظارتی داشته باشند و حتی در برخی موارد، به مانعی برای فعالیت تبدیل شوند. از نظر تسهیلگری، میتوانند با تأمین مالی و ارائه تسهیلات با سود کم، به کارگاههای کوچک کمک کنند تا رشد کنند و مشکل کمبود نقدینگی آنها برطرف شود.
مدیر تولید پوشاک نوجوان «نجمینه»، ادامه داد: نهادهای دولتی میتوانند در زمینه صادرات نیز کمک کنند؛ برای مثال، با معرفی بازارهای هدف در کشورهای همسایه یا برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در کشورهای مختلف و حمایت از حضور طراحان در این نمایشگاهها. اما متأسفانه صنعت پوشاک در ایران هنوز آنطور که باید بهعنوان یک صنعت درآمدزا شناخته نشده، در حالی که ظرفیت بالایی برای ایجاد درآمد و توسعه اقتصادی کشور دارد. اما چالشی که ممکن است ایجاد شود، زمانی است که نهادهای دولتی صرفاً با نگاه نظارتی وارد عمل شوند. در این صورت، میان خلاقیت طراح و محدودیتهایی که اعمال میشود، تعارض به وجود میآید.
او، با اشاره به معیارهای طراحی لباس برای نوجوان بیان کرد: در زمینه تولید پوشاک اسلامی برای نوجوان، اولین موضوعی که باید در نظر بگیریم، طراحی است. از یک سو طراحی که انجام میدهیم باید بهروز و مطابق سلیقه نوجوان باشد، از سوی دیگر باید استانداردهای پوشش اسلامی را هم در آن رعایت شود؛ یعنی طرحها نه خیلی کلیشهای باشند و نه خیلی قدیمی به نظر برسند. بنابراین، از یک طرف باید محصولی تولید کنیم که مطابق استانداردهای پوشش باشد و از طرف دیگر، مورد پذیرش جامعه و هماهنگ با ترند روز قرار بگیرد. کنار هم قرار دادن همه این موضوعات، چالش نسبتاً سختی ایجاد میکند.
طاهریان، درباره فرآیند تولید پوشاک نوجوان نیز گفت: اغلب از پارچههای رنگی وارداتی برای کارمان استفاده میکنیم؛ پارچههایی که بتوان در هر چهار فصل از آنها استفاده کرد. از الیاف طبیعی خیلی کم استفاده کردهایم. الیاف طبیعی مشکلاتی مثل آبرفت و اتورفت دارند و این موضوع کار را برای ما خیلی سخت میکند.
مدیر تولید پوشاک نوجوان «نجمینه»، افزود: پارچههای ما وارداتی هستند، اما همیشه تلاش کردهایم باکیفیتترین پارچهها را تهیه کنیم، هرچند گاهی آنها را با قیمت بالاتری خریداری کردهایم. ابتدا پارچهها را انتخاب میکنیم، سپس طرح بالاتنه لباسها که اغلب اختصاصی هستند، برای چاپ ارسال میشوند. سعی میکنیم برای نوجوانها طرحهای متفاوت، غیرتکراری و خاص نسبت به بازار تولید کنیم.
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