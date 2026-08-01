نسخه بختیاری زاده برای خط میانی استقلال/ جوان ها به خط شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز گذشته (جمعه ۹ مرداد) در دیداری تدارکاتی مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت؛ مسابقهای که به عنوان جدیترین محک شاگردان سهراب بختیاریزاده پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر محسوب میشد و در نهایت با برتری یک بر صفر فولاد به پایان رسید تا آبیپوشان نخستین شکست خود در دیدارهای آمادهسازی را تجربه کنند.
یکی از نکات قابل توجه در ترکیب استقلال، استفاده بختیاریزاده از بازیکنان جوان در خط میانی بود. سرمربی استقلال در این دیدار از امیرمحمد رزاقینیا در خط هافبک استفاده کرد و در کنار او مهران احمدی به میدان رفت. پس از مصدومیت احمدی، کادر فنی استقلال تصمیم گرفت از مهدی قایدی، دیگر بازیکن جوان آبیها، در این بخش از زمین استفاده کند؛ تصمیمی که نشان میدهد بختیاریزاده در فصل پیشرو قصد دارد فرصت بیشتری در اختیار مهرههای جوان تیمش قرار دهد.
رزاقینیا که فصل گذشته نیز در اکثر مسابقات برای استقلال به میدان رفت و حتی در فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت، در این بازی نیز عملکردی داشت که مورد توجه کادر فنی قرار گرفت. این بازیکن جوان برای دقایقی بازوبند کاپیتانی استقلال را نیز بر بازو بست تا انگیزههای او برای فصل جدید بیش از پیش افزایش پیدا کند.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد رزاقینیا یکی از گزینههای اصلی حضور در خط هافبک استقلال در شروع فصل باشد. در کنار او، یکی از بین روزبه چشمی، مهران احمدی، مهدی قایدی و جلالالدین ماشاریپوف قرار خواهد گرفت؛ هرچند در حال حاضر ماشاریپوف و احمدی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی استقلال نیستند.
در این شرایط، فرصت بیشتری برای مهدی قایدی فراهم شده تا با جلب نظر کادر فنی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی استقلال تثبیت کند. باید دید رقابت میان هافبکهای استقلال در روزهای باقیمانده تا آغاز فصل جدید، در نهایت چه ترکیبی را برای خط میانی آبیها رقم خواهد زد.
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