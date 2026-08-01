ارائه ۷۲۱ هزار خدمت درمانی در شرایط جنگی در شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری، اظهار کرد: بیمارستانهای شرق هرمزگان از ابتدای شرایط جنگی تاکنون با حفظ آمادگی و استمرار فعالیت در مجموع ۷۲۱ هزار و ۸۸۸ خدمت درمانی به مراجعان ارائه کردهاند.
وی افزود: این خدمات شامل ویزیت بیماران، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، سونوگرافی، سیتیاسکن، خدمات اتاق عمل، دیالیز، تالاسمی، فیزیوتراپی و سایر خدمات تشخیصی و درمانی بوده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان با اشاره به تداوم فعالیت بیمارستانها در شرایط جنگی، گفت: با وجود شرایط ویژه ارائه خدمات درمانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته و کادر درمان و کارکنان بیمارستانهای شرق استان با حضور و آمادگی مستمر در مسیر تأمین سلامت مردم و پاسخگویی به نیازهای درمانی آنان تلاش کردهاند.
صفری با قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر درمان و کارکنان بیمارستانها، خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی مراکز درمانی و استمرار خدمترسانی به مردم از اولویتهای اصلی مجموعه سلامت شرق هرمزگان است.
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