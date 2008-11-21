22 بیمارستان در هرمزگان به ارائه خدمات درمانی می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرشید عابدی صبح امروز در حاشیه نشست تخصصی بررسی موانع درمانی هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر در تمامی شهرستانهای استان هرمزگان و همین طور در جزیره کیش بیمارستان با فعالیت بخش ویژه در حال سرویس دهی به مردم هستند که بیشترین شمار بیمارستانهای استان در شهر بندرعباس قرار دارد.

وی گفت: در سه ساله اخیر کارهای بزرگی در حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان شکل گرفت که از جمله آن راه اندازی دو بیمارستان جاسک و حاجی آباد بود که علاوه بر تامین زیر ساخت مورد نیاز حوزه سلامت این دو منطقه، زمینه بهره مندی بیش از 200 هزار نفر از مردم استان هرمزگان را به خدمات بیمارستانی فراهم کرد.

عابدی ادامه داد: مردم شهرستانهای حاجی آباد در شمال استان هرمزگان و جاسک در شرق این استان باید تا پیش از این برای کوچکترین خدمات درمانی به مرکز استان و یا به استانهای همجوار مراجعه می کردند که با استقرار پزشک جراح عمومی و متخصص های متعدد بیهوشی و اطفال در این مناطق بخش قابل توجهی از نیازهای آنان مرتفع شده است.

نماینده وزیر بهداشت و درمان در استان هرمزگان افزود: با حمایت های متعدد استاندار هرمزگان شمار پزشکان جراح حاضر در استان هم اکنون با هیچ دوره ای تا پیش از این قابل مقایسه نیست وهم اکنون از شمار بیماران اعزامی به استانهای همجوار به شدت کاسته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: نیازهای پزشکی به گونه ای است که بتوان به حدی از آن قناعت کرد و باید روز به روز بر سطح خدمات تخصصی ارائه شده به مردم افزود اما در طول سالهای اخیر کارهای بزرگی در حوزه درمان هرمزگان از جمله بهره برداری از 80 خانه بهداشت تاکنون طی 20 ماه اخیر اشاره کرد که به تشخیص فوری بیماریها و اعزام تخصصی به مراکز بیمارستانی کمک های شایانی کرده است.