۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

استاندار بوشهر: تکمیل پروژه‌های شاخص عمرانی استان با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تکمیل پروژه‌های عمرانی مهم استان را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان دشتستان اظهار کرد: سد دالکی از طرح‌های مهم دشتستان است که مورد بازدید قرار گرفت و تکمیل این طرح، گام مهمی در بهبود وضعیت آب کشاورزی شهرستان بویژه در بخش مرکزی است.

وی بیان کرد: روش‌های مختلف تامین مالی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بسیار امیدواریم که با تسریع در روند اجرای این سد، شاهد آغاز آبگیری سد دالکی تا ابتدای سال آینده باشیم.

استاندار بوشهر افزود: پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن در شهر برازجان نیز مورد بازدید قرار گرفت که از کیفیت مطلوبی برخوردار است و انتظار می‌رود تا ۴۵ روز آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

وی ادامه داد: این پروژه با زیربنای ۳۴ هزار متر مربع اجرایی و عملیاتی شده و امیدوارم موجبات رضایت‌مندی متقاضیان و مردم را فراهم کند.

زارع با بیان اینکه ۲ قطعه بزرگراه دالکی به کنارتخته امروز مورد بازدید قرار گرفت یادآور شد: چالش‌ها و موانع و مشکلات این پروژه با دقت مورد بررسی قرار گرفت که بزودی مرتفع خواهند شد.

استاندار بوشهر گفت: مجریان طرح، قول داده‌اند بزرگراه دالکی به کنارتخته تا پایان شهریور ماه سال جاری زیر ترافیک برود و امیدواریم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و ایام نوروز، لکن پروژه‌های عمرانی مهم استان، فعال بوده و هستند و امیدواریم با تداوم این روند، در موعد مقرر، تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مردم آگاه و غیور استان بوشهر همانند مردم سایر نقاط کشور، همواره و به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم، از میهن اسلامی، حمایت و پشتیبانی کردند و باید بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به این مردم عزیز ارائه کنیم.

زارع تصریح کرد: پروژه‌های مهم شهرستان دشتستان را بازدید کردیم که تاثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های سلامت، اشتغال، تولید و رفاه جامعه دارند و تکمیل این طرح‌ها مورد تاکید قرار دارد.

