به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان دشتستان اظهار کرد: سد دالکی از طرح‌های مهم دشتستان است که مورد بازدید قرار گرفت و تکمیل این طرح، گام مهمی در بهبود وضعیت آب کشاورزی شهرستان بویژه در بخش مرکزی است.

وی بیان کرد: روش‌های مختلف تامین مالی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بسیار امیدواریم که با تسریع در روند اجرای این سد، شاهد آغاز آبگیری سد دالکی تا ابتدای سال آینده باشیم.

استاندار بوشهر افزود: پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن در شهر برازجان نیز مورد بازدید قرار گرفت که از کیفیت مطلوبی برخوردار است و انتظار می‌رود تا ۴۵ روز آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

وی ادامه داد: این پروژه با زیربنای ۳۴ هزار متر مربع اجرایی و عملیاتی شده و امیدوارم موجبات رضایت‌مندی متقاضیان و مردم را فراهم کند.

زارع با بیان اینکه ۲ قطعه بزرگراه دالکی به کنارتخته امروز مورد بازدید قرار گرفت یادآور شد: چالش‌ها و موانع و مشکلات این پروژه با دقت مورد بررسی قرار گرفت که بزودی مرتفع خواهند شد.

استاندار بوشهر گفت: مجریان طرح، قول داده‌اند بزرگراه دالکی به کنارتخته تا پایان شهریور ماه سال جاری زیر ترافیک برود و امیدواریم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و ایام نوروز، لکن پروژه‌های عمرانی مهم استان، فعال بوده و هستند و امیدواریم با تداوم این روند، در موعد مقرر، تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مردم آگاه و غیور استان بوشهر همانند مردم سایر نقاط کشور، همواره و به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم، از میهن اسلامی، حمایت و پشتیبانی کردند و باید بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را به این مردم عزیز ارائه کنیم.

زارع تصریح کرد: پروژه‌های مهم شهرستان دشتستان را بازدید کردیم که تاثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های سلامت، اشتغال، تولید و رفاه جامعه دارند و تکمیل این طرح‌ها مورد تاکید قرار دارد.