به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قافله‌باشی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع که در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این طرح بر اساس یک منطق مشخص برای مدیریت منابع محدود حوزه سلامت طراحی شده و هدف آن ایجاد نظم در فرآیند دریافت خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های مدیریت منابع در کشور افزود: همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند سوخت، مدیریت منابع با استفاده از سامانه‌های هوشمند امکان‌پذیر شده است، در حوزه سلامت نیز باید منابع به شکل هدفمند و عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: منابع مالی کشور حتی بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و مشکلات مزمن موجود، پاسخگوی ادامه روند پرهزینه و بی‌ضابطه گذشته در حوزه درمان نیست و در صورت ادامه این وضعیت، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها مستقیماً بر دوش مردم قرار خواهد گرفت.

عدالت در دسترسی به خدمات سلامت

قافله‌باشی با تأکید بر اینکه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف برقراری عدالت در سلامت طراحی شده است، بیان کرد: در این طرح تلاش شده دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی عادلانه شود و منابع موجود نیز بر اساس نیاز واقعی افراد تخصیص پیدا کند.

وی گفت: این طرح بر بستر سامانه‌های الکترونیک و پویا اجرا می‌شود و با توجه به سابقه بیش از ۱۰ ساله اجرای پزشک خانواده در کشور، تلاش شده نقاط ضعف طرح‌های گذشته شناسایی و در مدل جدید برطرف شود.

این مسئول اضافه کرد: در مرحله جدید اجرای طرح، شهرستان تاکستان در استان قزوین به عنوان شهرستان الگو انتخاب شده و این برنامه با جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر در این شهرستان آغاز شده است.

مسیر درمان در نظام ارجاع مشخص می‌شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تشریح تفاوت نظام ارجاع با شیوه سنتی دریافت خدمات درمانی اظهار کرد: در گذشته ممکن بود فرد برای یک بیماری ساده مستقیماً به پزشک متخصص مراجعه کند و هزینه‌های متعددی برای ویزیت، آزمایش و تصویربرداری پرداخت کند، اما در نظام ارجاع، مسیر درمان از پزشک خانواده آغاز می‌شود.

وی افزود: در این الگو، مراجعه اولیه فرد به پزشک خانواده رایگان است و چنانچه بیمار نیازمند دریافت خدمات تخصصی باشد، پزشک خانواده وی را به سطح تخصصی ارجاع می‌دهد.

قافله‌باشی تصریح کرد: بیمار پس از ارجاع نیز در مسیر درمان رها نمی‌شود و فرآیند دریافت خدمات تخصصی از طریق سامانه و ایستگاه پیگیری نظام ارجاع دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به بستری نیز خدمات درمانی در چارچوب این نظام به صورت رایگان ارائه می‌شود و اطلاعات اقدامات درمانی و توصیه‌های پزشک متخصص نیز در پرونده الکترونیک سلامت ثبت خواهد شد تا ادامه روند درمان در شهرستان محل سکونت بیمار امکان‌پذیر باشد.

پایان دوباره‌کاری در خدمات درمانی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی دیگر از اهداف مهم نظام ارجاع را جلوگیری از هدررفت منابع عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات نظام درمانی گذشته، انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تکراری بود؛ به‌گونه‌ای که گاهی با تغییر پزشک یا مراجعه بیمار به شهر دیگر، مدارک و نتایج قبلی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و آزمایش‌های جدید درخواست می‌شد.

وی افزود: پرونده الکترونیک سلامت در نظام ارجاع این امکان را فراهم می‌کند که اطلاعات درمانی بیمار در اختیار پزشکان مرتبط قرار گیرد و از انجام اقدامات تکراری و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیمار و نظام سلامت جلوگیری شود.

قافله‌باشی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، جلوگیری از چنین دوباره‌کاری‌هایی ضرورتی جدی محسوب می‌شود و نظام ارجاع الکترونیک می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع سلامت داشته باشد.

اجرای مرحله‌ای طرح پزشک خانواده در قزوین

این مسئول با اشاره به روند اجرای طرح در استان قزوین گفت: اجرای این برنامه پس از هماهنگی با مسئولان ارشد استان و دستگاه‌های مرتبط، در شهرستان تاکستان آغاز شده و قرار است پس از ارزیابی نتایج، به سایر مناطق استان نیز تسری پیدا کند.

وی بیان کرد: در مرحله جدید اجرای طرح در کشور نیز پوشش جمعیتی افزایش یافته و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در ماه‌های آینده جمعیت بیشتری تحت پوشش پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به ضرورت همراهی مردم در اجرای این برنامه تأکید کرد: طبیعی است که در ابتدای اجرای طرح، برخی شهروندان همچنان تمایل داشته باشند مستقیماً به پزشک مورد نظر خود مراجعه کنند، اما برای دوره گذار، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در ۶ ماه نخست اجرای طرح، مسیرهای گذشته به طور کامل مسدود نیست، اما مراجعه خارج از نظام ارجاع می‌تواند هزینه بیشتری برای فرد به همراه داشته باشد تا به تدریج فرهنگ استفاده از مسیر جدید در جامعه شکل بگیرد.

قافله‌باشی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اجرای موفق این طرح گفت: اطلاع‌رسانی شفاف و بیان همزمان مزایا، چالش‌ها و ایرادات احتمالی اجرای طرح می‌تواند به فرهنگ‌سازی و اصلاح فرآیندها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفظ منابع نظام سلامت برای مردم امروز و نسل‌های آینده است.