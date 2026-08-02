کاهش پرداختی مردم هدف اصلی نظام ارجاع در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسین میرزاده در نشست خبری پزشک خانواده و نظام ارجاع که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد، اظهار کرد: افزایش بیماریهای غیرواگیر و مزمن از جمله دیابت، اختلالات چربی خون، چاقی، اضافهوزن، کمتحرکی و انواع سرطانها، یکی از چالشهای مهم نظام سلامت است که مقابله با آن نیازمند تقویت پیشگیری و غربالگری است.
وی افزود: محدودیت زیرساختهای بیمارستانی و ظرفیت کادر درمان ایجاب میکند از ورود بیرویه بیماران به بخشهای تخصصی جلوگیری شود و خدمات سلامت بر اساس نیاز واقعی افراد و از مسیر نظام ارجاع ارائه شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح، ساماندهی شهروندان در قالب برنامهای جامع برای آموزش سلامت، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریهای قابل کنترل است تا ضمن جلوگیری از پیشرفت بیماریها، هزینههای درمانی خانوادهها و نظام سلامت کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای صحیح نظام ارجاع بیشترین منفعت را برای دهکهای پایین درآمدی دارد، گفت: این طرح دسترسی مردم به خدمات جامع بهداشتی و درمانی را با تعرفههای پایینتر فراهم میکند و میتواند آسیبهای ناشی از هزینههای بالای درمان را کاهش دهد.
تاکستان، شهرستان الگوی اجرای طرح در قزوین
میرزاده با اشاره به اجرای مرحله جدید پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اظهار کرد: از میان ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، در هر دانشگاه یک شهرستان به عنوان شهرستان الگو انتخاب شده که در استان قزوین، شهرستان تاکستان برای اجرای این طرح انتخاب شده است.
وی افزود: این طرح از ۲۵ تیرماه در تاکستان آغاز شده و جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد. بر اساس این برنامه، هر شهروند به یک تیم سلامت با محوریت پزشک منتسب میشود که پزشک، مراقب سلامت، ماما، روانشناس، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت و دندانپزشک را شامل میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: شهروندان تاکستانی میتوانند با مراجعه به یکی از سه مرکز خدمات جامع سلامت شهری ثبتنام کرده و پرونده الکترونیک سلامت برای آنها تشکیل دهند و آموزش، غربالگری و خدمات پیشگیرانه در این سطح به صورت رایگان ارائه میشود.
چهار نوبت ویزیت رایگان برای شهروندان
میرزاده تصریح کرد: هر فرد در صورت بروز بیماریهای عمومی میتواند تا چهار نوبت در سال به صورت رایگان توسط پزشک عمومی ویزیت شود و برای مراجعات پنجم به بعد نیز تنها ۵۰ درصد تعرفه دولتی را پرداخت خواهد کرد.
وی گفت: خدمات این طرح در سه سطح ارائه میشود؛ سطح یک شامل مراقبتهای اولیه در مراکز جامع سلامت، سطح دو شامل خدمات تخصصی در کلینیکهای ویژه و بیمارستانها و سطح سه شامل خدمات بستری و فوقتخصصی است.
وی افزود: در صورت ارجاع بیمار از سطح یک به پزشک متخصص، بیمار تنها ۱۵ درصد تعرفه دولتی را پرداخت میکند؛ برای نمونه از هزینه ۱۵۰ هزار تومانی یک ویزیت تخصصی، سهم بیمار حدود ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
درمان رایگان بیماران نیازمند بستری
میرزاده با اشاره به پوشش بیمهای این طرح اظهار کرد: تمامی بیمهشدگان صندوقهای سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح مشمول طرح هستند و افراد فاقد بیمه پایه نیز ابتدا تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرند.
وی افزود: در صورت نیاز به بستری با تشخیص متخصص مرجع، هزینههای درمانی در بیمارستانهای دولتی و تأمین اجتماعی به صورت کامل تحت پوشش قرار میگیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین گفت: بیماران مزمن و صعبالعلاج مستقیماً تحت پوشش خدمات قرار گرفته و بدون موانع اداری به سطح متخصصان ارجاع میشوند و در موارد اورژانسی مانند تصادفات و سکتههای قلبی نیز ارائه خدمات فوری بدون نیاز به ثبتنام قبلی و به صورت رایگان انجام خواهد شد.
پیشبینی فعالیت ۴۰ تیم سلامت در تاکستان
میرزاده با تشریح ساختار اجرایی طرح گفت: به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک تیم شامل یک پزشک عمومی و دو مراقب سلامت مستقر میشود که حداقل یکی از آنها ماما خواهد بود.
وی افزود: برای جمعیت تاکستان حدود ۴۰ پزشک و تیم سلامت پیشبینی شده و ۱۴ تا ۱۵ متخصص نیز در بیمارستانها آماده ارائه خدمات سطح دو هستند. در صورت نیاز به خدمات فوقتخصصی نایاب، بیماران به مراکز تخصصی در قزوین ارجاع میشوند.
مهلت ۶ ماهه برای تکمیل اجرای طرح
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: برای پوشش کامل شهر تاکستان، هشت تخصص ضروری در نقشه ارجاع بیمارستانهای منطقه پیشبینی شده و قانونگذار مهلت ۶ ماههای برای رفع همپوشانیهای اجرایی، جذب پزشکان بخش خصوصی و فرهنگسازی عمومی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: پس از پایان این مهلت، مراجعات خارج از مسیر نظام ارجاع مشمول هزینههای آزاد خواهد شد.
میرزاده گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ظرفیت متناسبسازی شهری و بخش عمدهای از مناطق روستایی تکمیل شده و پزشکان بخش خصوصی نیز استقبال مناسبی از این طرح داشتهاند.
صرفهجویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هزینههای سلامت
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در موفقیت طرح اظهار کرد: اگر مردم خدمات باکیفیت را با هزینههای پایین تجربه کنند، به صورت طبیعی مسیر نظام ارجاع را انتخاب خواهند کرد و با هدایت مراجعات به مسیر صحیح، بخش خصوصی نیز برای پیوستن به این سامانه ترغیب خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایان گفت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع میتواند با یکپارچهسازی پروندههای الکترونیک سلامت و کاهش هزینههای موازی، زمینه صرفهجویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هزینههای سلامت و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را فراهم کند.
نظر شما