سردار رضایی: امنیت محله محور مهم راهی برای کاهش جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون عملیات فراجا در فارس گفت: اختیارات پلیس در جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است و هیچ سازمانی در کشور از چنین گستره مأموریتی برخوردار نیست.

وی نقش فراجا را به عنوان مسئول اصلی حفظ نظم و تأمین امنیت عمومی حیاتی دانست و ادامه داد: این نیرو در راستای ثبات و اقتدار ملی کشور اهمیت فراوانی دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین به اهمیت نظم و انضباط در نیروی انتظامی اشاره و آن را یکی از ویژگی‌های برجسته این نهاد دانست و افزود: نیروی انتظامی تنها نیروی مسلحی است که ارتباط مستمر و مداوم با مردم دارد و باید برای شهروندان الگو و نماد باشد.

سردار رضایی طرح‌های امنیتی مانند طرح «امنیت محله محور» را مؤثر دانست و از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به عنوان عناصر کلیدی در این طرح‌ها یاد کرد.

وی همچنین بر اهمیت طرح «شهید لطفی» به عنوان یک طرح راهبردی و کلان فراجا برای اشراف اطلاعاتی بر مأموریت‌ها و موضوعات مختلف تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور برخورد قاطع با حمل سلاح غیرمجاز و تیراندازی‌های غیرقانونی در مراسم ها و جشن‌ها را یک الزام دانست و آن‌ها را مخالف قانون و اخلاق اجتماعی دانست.

سردار رضایی تصریح کرد: که پلیس با اینگونه اقدامات خطرناک برخورد خواهد کرد تا امنیت عمومی جامعه حفظ شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بر برخورد جدی پلیس با حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز تاکید کرد و از اقدامات پلیس فارس در کاهش سرقت و کشفیات کالاهای قاچاق قدردانی نمود.