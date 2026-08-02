به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تأکید شورای اسلامی شهر تهران بر ممنوعیت دریافت وجه خارج از تعرفه‌های مصوب، همچنان در برخی معابر پرتردد پایتخت افرادی با تصرف فضای عمومی از شهروندان برای پارک خودرو مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند.

فروش جای پارک در معابر عمومی سال‌هاست به یکی از گلایه‌های شهروندان تبدیل شده است؛ موضوعی که این روزها در برخی محدوده‌های پرتردد و گردشگری مانند درکه، دربند، بازار بزرگ تهران و برخی مراکز تجاری بیش از گذشته به چشم می‌خورد.

در این نقاط، افرادی بدون آنکه وابستگی مشخصی به شهرداری یا نهادهای مسئول داشته باشند، در ازای اختصاص جای پارک از شهروندان مبالغی دریافت می‌کنند؛ مبالغی که در برخی نقاط به ۱۵۰ هزار تومان و حتی بیشتر می‌رسد. در محدوده بازار بزرگ تهران نیز به دلیل کمبود فضای پارک و حجم بالای مراجعه‌کنندگان، به گفته برخی شهروندان، مبالغ مطالبه‌شده برای اختصاص جای پارک از سایر نقاط بیشتر است.

انتقاد دوباره شورای شهر

چندی پیش، جعفر تشکری هاشمی در جریان بررسی گزارش حساب درآمد شهرداری تهران با اشاره به دریافت‌های غیرمتعارف در پارک‌های حاشیه‌ای گفت: امروز افرادی با گردن‌کلفتی در کنار خیابان‌ها ایستاده‌اند و در ازای اختصاص جای پارک، مبالغ عجیب و غریبی از مردم دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم می‌گویند شورای شهر نرخ‌ها را تصویب کرده، سازمان و تشکیلات مربوط نیز ایجاد شده اما عده‌ای با گردن‌کلفتی مبالغ غیرمتعارفی برای جای پارک از شهروندان دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران این وضعیت را ناشی از ترک فعل برخی مدیران دانست و خواستار برخورد با مدیرانی شد که با انجام ندادن وظایف قانونی خود، زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم کرده‌اند.

پارک حاشیه‌ای چگونه باید مدیریت شود؟

تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، پیش‌تر با تشریح وضعیت پارکینگ‌های شهری اعلام کرده بود پارکینگ‌های شهر به سه بخش شامل پارکینگ‌های متعلق به شهرداری تهران، پارکینگ‌های تحت پوشش اتحادیه و پارکینگ‌های خصوصی تقسیم می‌شوند.

وی گفته بود شورای شهر تنها برای پارکینگ‌های متعلق به شهرداری و پارک‌های حاشیه‌ای نرخ‌گذاری می‌کند و تمام محل‌های تحت پوشش شهرداری دارای تعرفه مصوب هستند.

به گفته تشکری هاشمی، در پارک‌های حاشیه‌ای رسمی دریافت وجه به صورت نقدی ممنوع است و پرداخت هزینه تنها از طریق سامانه‌ها و تجهیزات رسمی انجام می‌شود و هیچ فردی حق دریافت مبلغی بیش از تعرفه‌های مصوب را ندارد.

سامانه پارک حاشیه‌ای در چه وضعیتی قرار دارد؟

برای بررسی جزییات بیشتر موضوع خبرنگار مهر با تشکری هاشمی به گفتگو نشسته است.

وی در این خصوص اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران طی پنج سال گذشته هر سال اجرای طرح پارک حاشیه‌ای را تصویب کرده و در برنامه چهارم نیز شهرداری را مکلف کرده است با استفاده از تجهیزات هوشمند یا نیروی انسانی، مدیریت پارک حاشیه‌ای را به گونه‌ای اجرا کند که همه شهروندان بتوانند به صورت عادلانه از فضای پارک استفاده کنند و این فضا در اختیار افراد به صورت اختصاصی قرار نگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تنها در سه یا چهار منطقه قراردادهایی برای اجرای این طرح منعقد شده که به صورت کامل فعال نیست و بسیاری از شهروندان نیز از نحوه اجرای آن اطلاع کافی ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: گاهی شهروندان بدون اطلاع از قرار گرفتن محل پارک در محدوده طرح، خودروی خود را پارک می‌کنند و برای آن‌ها عوارض ثبت می‌شود، در حالی که اطلاع‌رسانی درباره اجرای طرح نیازمند تقویت است.

وی تأکید کرد: ضروری است مدیریت پارک حاشیه‌ای در هر ۲۲ منطقه تهران با استفاده از پارکبان‌های قانونی یا تجهیزات هوشمند اجرا و همزمان اطلاع‌رسانی لازم نیز به شهروندان انجام شود.

فروش جای پارک از نگاه قانون

امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه‌یک دادگستری، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فروش جای پارک در معابر عمومی گفت: فردی که بدون داشتن مجوز قانونی، امتیازی متعلق به عموم مردم را به صورت شخصی می‌فروشد و از آن درآمد کسب می‌کند، مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده و این اقدام قابل پیگرد قانونی است.

وی افزود: هیچ فردی حق ندارد با قرار دادن صندلی، کله‌قندی، پرچم یا هر وسیله دیگری، معابر عمومی را به تصرف خود درآورد یا مانع استفاده شهروندان از فضای عمومی شود.

مسئول مقابله با جاپارک‌فروشی کیست؟

تشکری هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که مسئول مقابله با جا پارک فروشی کیست؟اظهار کرد: طبیعتاً شورای اسلامی شهر تهران قرار نیست خودش اقدامی انجام دهد و این موضوع وظیفه سازمان ترافیک شهرداری تهران است.

وی افزود: سازمان ترافیک باید از یک سو پارکبان‌های قانونی را که تحت مدیریت شهرداری هستند مستقر کند یا از تجهیزات هوشمند برای مدیریت پارک حاشیه‌ای استفاده کند و از سوی دیگر، با افرادی که به صورت غیرقانونی و بدون صلاحیت مبالغ غیرمتعارفی از شهروندان دریافت می‌کنند، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: تا زمانی که مدیریت قانونی پارک حاشیه‌ای به طور کامل اجرا نشود، افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده کرده و مبالغ غیرمتعارفی از شهروندان دریافت خواهند کرد.

وی درباره نقش شهرداران مناطق نیز گفت: مصوبات شورای شهر در این زمینه کاملاً صریح و روشن است، اما مسئولیت اصلی اجرای این طرح بر عهده سازمان ترافیک شهرداری تهران است؛ مگر اینکه این سازمان بخشی از مسئولیت‌ها را به شهرداران مناطق تفویض کرده باشد.

شهروندان تخلفات را به ۱۳۷ گزارش دهند

تشکری هاشمی درباره نحوه گزارش جاپارک‌فروشی نیز اظهار کرد: شهروندان می‌توانند موارد جاپارک‌فروشی را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش کنند، اما برخورد با متخلفان وظیفه شهرداری است و این مجموعه باید از طریق مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح پارک حاشیه‌ای می‌تواند به برقراری نظم، افزایش ایمنی خودروها و استفاده عادلانه از فضای پارک کمک کند، خاطرنشان کرد: رها شدن این موضوع علاوه بر آنکه زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم می‌کند، باعث می‌شود برخی افراد فضای پارک حاشیه‌ای را به صورت انحصاری در اختیار بگیرند. این موضوع بارها در صحن شورای شهر تذکر داده شده و همچنان پیگیر اجرای کامل مصوبات شورا در این زمینه خواهیم بود.