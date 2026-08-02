به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده با وزارت بهداشت، احداث و تکمیل این تعداد خانه بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار این پروژه‌ها افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، هزینه‌های احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت به صورت ۵۰ درصد توسط استان و ۵۰ درصد توسط وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پیگیری برای جذب سهم اعتبارات ملی و استانی، اظهار کرد: تحقق این طرح نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی و تسریع در فرآیندهای اداری برای آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها است.

وی تصریح کرد: مسئولان مربوطه باید پیگیری‌های لازم را برای تخصیص سهم ۵۰ درصدی استان و جذب اعتبارات ملی انجام دهند تا این پروژه‌های مهم حوزه سلامت در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله اجرا شوند.

رحمانی همچنین بر تسریع در اخذ مجوزهای قانونی پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشگاه علوم پزشکی استان موظف هستند برای پروژه‌های فاقد مجوز ماده ۲۳، جلسات لازم را در اولین فرصت برگزار و این موضوع را به عنوان یک اولویت دنبال کنند.

وی اضافه کرد: احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت در مناطق مختلف استان، با هدف ارتقای دسترسی مردم به خدمات اولیه سلامت و تقویت شبکه بهداشت روستایی اجرا خواهد شد.