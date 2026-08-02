ردپای عاشقی در خراسان رضوی؛ مردم پای کار خدمت به زائران اربعین

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: در آستانه حماسه معنوی اربعین حسینی، تیمهای پزشکی و درمانی هلال احمر خراسان رضوی راهی عتبات عالیات میشوند و در کنار خدمات امدادی و درمانی، برنامههای فرهنگی و مذهبی نیز برای آنان پیشبینی شده است.
اقامه نماز، قرائت زیارت عاشورا، برگزاری مراسم عزاداری و تبیین تاریخ کربلا و فلسفه زیارت اربعین، بخشی از برنامههایی است که در طول این سفر همراه زائران و خدمتگزاران خواهد بود.
همزمان شهرستانهای خراسان رضوی نیز خود را برای برگزاری آیینهای اربعین آماده میکنند. مردم با در دست داشتن پرچمهای خونخواهی، مسیر پیادهروی اربعین را طی میکنند تا در کنار رجزخوانی و برنامههای فرهنگی، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) نشان دهند.
اعزام روحانی همراه تیمهای درمانی هلال احمر خراسان رضوی به عتبات در ایام اربعین
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جمعیت در ایام اربعین، در کنار اعزام تیمهای پزشکی و درمانی به عتبات عالیات، برنامههای فرهنگی ویژهای را نیز برای زائران و اعضای این تیمها تدارک دیده است.
حجتالاسلام اسدالله اسدی افزود: برای تیمهای پزشکی و درمانی اعزامی، روحانی همراه در نظر گرفته شده است تا در مدت حدود ۱۷ روز حضور در عتبات، فعالیتهای فرهنگی و مذهبی را دنبال کند.
وی ادامه داد: اقامه نماز، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، برگزاری مراسم عزاداری و تبیین تاریخ عتبات، کربلا و اربعین از جمله برنامههای پیشبینیشده در این طرح است.
اسدی همچنین از تهیه و ارسال بستههای فرهنگی برای اعضای تیمهای اعزامی خبر داد و گفت: این بستهها شامل کتاب و مطالبی درباره عظمت اربعین، جایگاه زیارت اربعین، فلسفه پیادهروی و موضوعات مرتبط با این حماسه معنوی است. در این بستهها اقلامی مانند برگه زیارت، صلواتشمار، تسبیح و مهر نیز قرار داده شده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به برنامههای فرهنگی هلال احمر در داخل کشور گفت: اقامه عزاداری، فضاسازی فرهنگی، قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی توسط امامان جماعت از برنامههای روتین جمعیت هلال احمر در ایام اربعین است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی این جمعیت در ایام اربعین بیشتر بر همراهی با تیمهای پزشکی و درمانی اعزامی متمرکز است و بخش دیگری از برنامههای خدمترسانی فرهنگی به زائران، در روزهای پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا(ع) دنبال خواهد شد.
برنامه اربعین سرخس؛ راهپیمایی با پرچم خونخواهی تا گلزار شهدای گمنام
مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای اربعین این شهرستان اظهار کرد: بهدلیل گرمای شدید هوا، برنامه صبحگاهی اعلام نشده و مردم انشاءالله بعد از ظهر مسافتی را از مسجد امام رضا(ع) محل نماز جمعه تا گلزار شهدای گمنام پیادهروی میکنند و در پایان برنامه و با رسیدن به گلزار شهدا، رجزخوانی و برنامههای دیگر برگزار میشود.
حجتالاسلام مجید سیستانی دیزقندی گفت: تمرکز برنامه بر همراهی مردم با پرچم خونخواهی و پرچم قرمز است و اکثریت مردم این پرچمها را دارند و این موضوع اعلام شده است.
وی درباره اعزام زائران اربعین اظهار کرد: هم اعزام اتوبوسی از شهرستان داشتیم و هم موکبی در کربلا فعال است که هیئات شهرستان در آنجا به مردم خدمت میکند.
سیستانی دیزقندی گفت: بخش مهمی از جریان اربعین، موکب قرآنی است و مجموعه قرآنی شهرستان در عرصههای مختلف بهعنوان سفیر قرآنی اربعین برنامههای متعددی دارد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی سرخس افزود: مسئول جلسات خانگی شهرستان که تلاوت تدبری را انجام میدهند موکبی در مسیر مشایه نجف تا کربلا دارند و در بین مواکب مختلف نیز اجرای برنامه دارند.
وی درباره اعزام کاروانها گفت: حدود دوازده دستگاه اتوبوس شرکت بهرهبرداری پالایشگاه شهید هاشمینژاد و پنج دستگاه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز اعزام داشتند و برای همه آنها مبلغ هماهنگ شده بود همچنین دو اتوبوس برای زائران اولی ثبتنامشده از طرف قرارگاه قرآن و عترت شهرستان بود و بقیه بزرگواران نیز بهصورت کاروانی اعزام شدند و تقریباً همه این کاروانها مبلغ همراه داشتند.
سیستانی دیزقندی درباره فعالیتهای جوانی جمعیت گفت: تیم مردمی جوانی جمعیت در مسیر اربعین در بخشهای مختلف برنامه دارند، مثلاً تابوت نمادین را بچهها درست کردند و اکنون در مسیر مشایه کربلا خواهران در خط برنامههای فرهنگی برای تبیین اهمیت تولد سربازان نوظهور امام زمان(عجل الله) برنامه دارند.
مردم قوچان برای میزبانی از زائران اربعین پای کار آمدند
مدیر اداره تبلیغات اسلامی قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با موضوع برنامهریزی اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر برگزار و مصوباتی برای فضاسازی شهری و خدمترسانی به زائران تصویب شد. بر اساس این مصوبات، سردرب ادارات و نهادها، خیابانها و میادین شهری قوچان متناسب با ایام اربعین حسینی و دهه آخر صفر فضاسازی میشود.
حجتالاسلام نوروزعلی قربانی بیان کرد: همچنین برنامهریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در شهرستان، روستاهای دارای امامزاده و روستاهای حومه انجام شده است.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مواکب پذیرایی از جمله نان، برنج، مرغ و شکر با قیمت تنظیم بازار نیز در حال انجام است.
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