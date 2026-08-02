به گزارش خبرنگار مهر، اربعین حسینی، سالهاست که بهعنوان جلوهگاه عشق، معرفت، بصیرت و ولایتمداری، صحنه حضور عاشقانی است که با تأسی به مکتب سرخ حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام، وفاداری خود را به آرمانهای عاشورا به نمایش میگذارند. این اجتماع عظیم، هرساله با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایتمدار اصفهان و مناطق همجوار، جلوهای باشکوه از همبستگی دینی و شعائر حسینی را رقم میزند.
بر همین اساس، آستان مقدس امامزاده جعفر بنالرضا (شاهکرم) علیهالسلام همزمان با اربعین حسینی، در روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، مصادف با ۲۰ صفرالمظفر ۱۴۴۸ هجری قمری، میزبان اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین و عزاداران حضرت سیدالشهدا علیهالسلام خواهد بود.
این مراسم از ساعات اولیه صبح آغاز میشود و با حضور گسترده و عزاداری پر شور هیئات مذهبی بزرگ اصفهان، خادمان اهلبیت علیهمالسلام و اقشار مختلف مردم، برنامههایی همچون عزاداری و مرثیهسرایی مداحان و شاعران برجسته کشوری، سخنرانی، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، اجرای آیین بزرگ تعزیه که همه ساله از گوشه و کنار کشور علاقه مندان به این هنر اصیل را به این آستان مقدس می کشاند، اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و دیگر برنامههای فرهنگی و مذهبی و حضور داوطلبانه و گسترده مردمی عاشقان خدمت به زائران اهلبیت علیهم السلام در قالب موکب های مسیر پیاده روی و موکبهای داخل آستان برگزار خواهد شد.
این اجتماع، فرصتی برای تجدید میثاق با نهضت عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلی وحدت و همدلی دلدادگان اهلبیت علیهمالسلام است و انتظار میرود همچون سالهای گذشته، با استقبال گسترده مردم همراه باشد.
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