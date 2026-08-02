برگزاری مسابقات فوتسال بانوان در شهرستان فارسان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال بانوان شهرستان فارسان در ردههای سنی زیر ۱۳، زیر ۱۴، زیر ۱۵، زیر ۱۶، زیر ۱۸ و زیر ۱۹ سال با حضور حدود ۳۰۰ بازیکن، به مدت چهار هفته در سالن ورزشی کارگران فارسان برگزار شد.
این رقابتها بهصورت دورهای برگزار شد و تیمهای حاضر در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.
در پایان مسابقات، در رده زیر ۱۳ سال پارسیان فارسان، رده زیر ۱۴ سال شاهین باباحیدر، رده زیر ۱۵ سال سالدران جونقان، رده زیر ۱۶ سال، زیر ۱۸ سال و رده زیر ۱۹ سال الماس فارسان مقام اول را بدست آوردند.
در پایان این رقابتها، تیمهای قهرمان به همراه بازیکنان منتخب هر رده سنی، جواز حضور در مسابقات استانی را کسب کردند.
نظر شما