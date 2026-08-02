به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هماندیشی مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران، بر توسعه همکاریهای مشترک، بهرهگیری بیشتر از ظرفیت سامانههای هوشمند، تقویت نظام آماری ثبتیمبنا و حرکت به سمت ایجاد یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای پشتیبانی از سیاستگذاری و برنامهریزی بخش کشاورزی تأکید شد.
این نشست هماندیشی با هدف تقویت تعاملات دوجانبه، ارتقای کیفیت دادههای آماری و ایجاد هماهنگی در فرآیند تبادل اطلاعات، روز دهم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس مرکز آمار ایران، معاونین و مدیران این مرکز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، مدیران و کارشناسان مرکز پایش و همکاران حوزه فناوری اطلاعات در مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
تصمیمات کلان کشور نیازمند پشتوانه آماری قوی است
در این نشست، محمدمهدی برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی به اهمیت نقش آمار دقیق در فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی کشور اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری، برنامهریزی و حرکت در مسیر توسعه بدون برخورداری از آمار دقیق، بهروز و قابل اتکا امکانپذیر نیست و مرکز آمار ایران در این زمینه وظیفهای بسیار مهم و حساس بر عهده دارد.
وی افزود: تصمیمات کلان کشور در حوزههای مختلف نیازمند پشتوانه آماری قوی است و هر میزان که کیفیت دادهها افزایش یابد، امکان برنامهریزی دقیقتر و اتخاذ تصمیمات اثربخشتر نیز فراهم خواهد شد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در عرصههای ملی و بینالمللی بیان کرد: موضوع امنیت غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و عملکرد کشورها در این حوزه توسط نهادهای بینالمللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مورد پایش و ارزیابی قرار میگیرد، بنابراین برخورداری از آمار دقیق و منسجم، نقش مهمی در ارائه تصویر واقعی از ظرفیتها و عملکرد بخش کشاورزی کشور دارد.
وی با اشاره به گستردگی شبکه میدانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وزارتخانه در دورافتادهترین نقاط کشور نیز دارای مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان پهنه است که بهصورت مستمر اطلاعات مربوط به تولید، سطح زیرکشت، عملکرد محصولات و سایر شاخصهای بخش کشاورزی را رصد میکنند. این اطلاعات پس از جمعبندی و بررسی کارشناسی، مبنای تصمیمگیری مدیران در حوزه تولید، برنامهریزی و تنظیم بازار قرار میگیرد.
برومندی تأکید کرد: هر زمان که تصمیمات مدیریتی بدون اتکا به آمار دقیق و واقعی اتخاذ شود، امکان بروز اختلال در برنامهریزی تولید و تنظیم بازار افزایش مییابد؛ از این رو لازم است تعامل میان وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران بیش از پیش تقویت شده و سازوکارهای مشترکی برای دستیابی به دادههای دقیقتر ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به برخی چالشهای موجود در فرآیندهای آماری خاطرنشان کرد: در اجرای برخی طرحهای آماری و سرشماریها، عدم همکاری کامل برخی بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی میتواند موجب کاهش دقت اطلاعات و ایجاد خطا در محاسبات شود که رفع این موضوع نیازمند افزایش هماهنگی، اطلاعرسانی و مشارکت همه ذینفعان است.
تدوین راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به نظام آماری هماهنگ در بخش کشاورزی
در ادامه نشست، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت استمرار همکاریهای تخصصی میان دو مجموعه اظهار کرد: برای رفع مسائل و چالشهای موجود، باید جلسات کارشناسی مشترک با حضور متخصصان دو طرف برگزار شود تا موضوعات بهصورت دقیق بررسی و راهکارهای عملیاتی برای دستیابی به یک نظام آماری هماهنگ و قابل اتکا تدوین شود.
بنابر این گزارش، این نشست هماندیشی در چارچوب برنامههای مشترک دو مجموعه و با هدف ایجاد همسویی بیشتر در نحوه جمعآوری، پردازش، تبادل و بهرهبرداری از آمار و اطلاعات بخش کشاورزی برگزار شد. برگزاری این جلسات که بهصورت دورهای و سالانه دو بار انجام میشود، زمینه لازم را برای بررسی چالشهای آماری، هماهنگی در اجرای برنامههای ابلاغی بهویژه در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده فراهم میکند.
در این نشست، ظرفیتها و قابلیتهای سامانههای آماری مبتنی بر دادههای ثبتی، داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای نوین پایش اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوعاتی همچون نحوه محاسبه شاخصهای آماری، روشهای جمعآوری اطلاعات، پایش دادههای حوزه باغبانی و راهکارهای افزایش دقت و اعتبار آمارهای تولیدی با حضور کارشناسان دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان بر توسعه همکاریهای مشترک، بهرهگیری بیشتر از ظرفیت سامانههای هوشمند، تقویت نظام آماری ثبتیمبنا و حرکت به سمت ایجاد یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای پشتیبانی از سیاستگذاری و برنامهریزی بخش کشاورزی تأکید شد.
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