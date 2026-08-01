سنندج در مسیر اربعین؛روایت دلدادگی مردمی که میزبان زائران حسین(ع) شدند

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: کردستان، سرزمین کهن مهماننوازی، این روزها بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی اربعین گرفته است در کوچهها و خیابانهای سنندج، موکبهای مردمی یکی پس از دیگری برپا شدهاند؛ موکبهایی که نه فقط محل توزیع غذا و نوشیدنی، بلکه نمادی از همدلی، کرامت و ارادت مردم این دیار به حضرت سیدالشهدا (ع) هستند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، شور خدمت در میان مردم سنندج بیش از پیش دیده میشود خانوادهها، جوانان، بانوان و حتی کودکان و نوجوانان، هر یک به سهم خود تلاش میکنند تا از زائران حسینی به بهترین شکل پذیرایی کنند؛ خدمتی که برای آنان نه یک وظیفه، بلکه توفیقی الهی و افتخاری بزرگ است.
۷۵ موکب در کردستان در حال خدمترسانی به زائران اربعین
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان و مسئول کمیته اسکان و پذیرایی ستاد اربعین حسینی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۷۵ موکب در نقاط مختلف استان و کشور عراق خبر داد و گفت: این مواکب با هدف اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مسیرهای تردد مستقر شدهاند.
عبدالحسین یوسفی اظهار کرد: مرز باشماق یکی از مرزهای رسمی تردد زائران اربعین حسینی در کشور است و امسال نیز با برنامهریزی و اقدامات انجام شده، شرایط مناسبی برای خدمترسانی به زائران فراهم شده است.
ستاد عتبات مسئول اسکان و پذیرایی زائران است
وی با بیان اینکه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مسئولیت کمیته اسکان و پذیرایی ستاد اربعین حسینی را بر عهده دارد، افزود: در طول ایام اربعین، خدمات متنوعی در حوزه اسکان و پذیرایی به زائران ارائه میشود و تمامی ظرفیت مواکب برای رفاه حال زائران به کار گرفته شده است.
یوسفی ادامه داد: امسال ۷۵ موکب در استان کردستان فعال است که از این تعداد پنج موکب در کشور عراق فعال هستند.
استقرار مواکب در مسیرهای اصلی تردد زائران
وی با اشاره به پراکندگی مواکب در سطح استان گفت: از مجموع مواکب فعال، ۲۶ موکب در شهرستان مریوان و مرز بینالمللی باشماق مستقر شدهاند تا به زائران خدمات ارائه کنند.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان افزود: همچنین یک موکب در ورودی شهر سقز، یک موکب در سهراهی حسنآباد بیجار، یک موکب در شهر خسروآباد، مواکبی در شهرهای موچش، کامیاران و سروآباد و نیز چهار موکب در قروه، سریشآباد، دلبران، بیجار و سنندج مستقر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، پنج موکب در کشور عراق فعالیت دارند که یکی از آنها در شهر سلیمانیه مستقر است و در مسیر تردد زائران به ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میپردازد.
یوسفی تأکید کرد: مشارکت گسترده مردم و خادمان مواکب، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی را در مسیر مرز باشماق و سایر نقاط استان فراهم کرده است.
خدمت به زائران، افتخاری بالاتر از سفر
یکی از خادمان موکبهای مردمی سنندج در گفتوگو با خبرنگار مهر، خدمت به زائران را بزرگترین افتخار خود دانست و گفت: سالهاست که توفیق نوکری امام حسین (ع) را داشتهایم و از حدود هفت تا هشت سال پیش نیز این موکب را برای خدمترسانی به زائران برپا کردهایم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ بار به زیارت کربلای معلی مشرف شده است، افزود: امسال با وجود علاقه فراوان به حضور در کربلا، تصمیم گرفتم در سنندج بمانم، زیرا احساس کردم امروز زائران به خدمت ما نیاز دارند و همین خدمت، کمتر از زیارت نیست.
این خادم موکب تأکید کرد: در مسیر خدمت به زائران، محاسبه سود و زیان یا اعداد و ارقام معنا ندارد و همه اعضای موکب تنها با عشق به حضرت اباعبدالله (ع) فعالیت میکنند.
بانوان؛ ستونهای بیادعای موکبها
در گوشه دیگری از یکی از موکبهای شهر، بانویی که از نخستین روزهای راهاندازی موکب در کنار دیگر خادمان حضور داشته است، با افتخار از نقش بانوان در خدمترسانی سخن میگوید.
وی اظهار کرد: از زمان تأسیس این موکب در سال ۱۴۰۰ تاکنون در کنار دیگر خادمان فعالیت میکنم و تلاش ما این است که در هر زمینهای نیاز زائران را برطرف کنیم.
این بانوی موکبدار با بیان اینکه تاکنون توفیق زیارت کربلا را پیدا نکرده است، افزود: اگرچه هنوز قسمت نشده به کربلا بروم، اما خدمت به زائران امام حسین (ع) را نعمتی بزرگ میدانم و امیدوارم این توفیق هم روزی نصیبم شود.
آرزوی یک خادم ۱۲ ساله
در میان خادمان موکب، نوجوان ۱۲ سالهای نیز در کنار پدر خود مشغول خدمت است؛ نوجوانی که با وجود سن کم، با شور و اشتیاق در پذیرایی از زائران مشارکت میکند.
وی میگوید: کار در موکب را از پدرش یاد گرفته و دوست دارد این مسیر را ادامه دهد.
وی بیان کرد: آرزویش نیز ساده اما بزرگ است؛ اینکه همیشه خادم امام حسین (ع) باشد و سال آینده بتواند برای نخستین بار به زیارت کربلای معلی مشرف شود.
ثبتنام ۱۲ هزار زائر اربعین در سامانه سماح
مدیرکل حج و زیارت کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبتنام ۱۲ هزار زائر اربعین در سامانه سماح خبر داد و گفت: موکب سازمان حج و زیارت در مرز باشماق با حضور ۴۰ کارگزار، خدمات راهنمایی و پشتیبانی زائران را ارائه میدهد.
کاوه شیرزادی اظهار کرد: سازمان حج و زیارت به عنوان متولی ثبتنام و اعزام زائران اربعین، علاوه بر ساماندهی فرآیند ثبتنام، در مرز باشماق نیز با استقرار موکب و پایگاه راهنمایی، خدمات متنوعی به زائران ارائه میکند.
وی با اشاره به اینکه مرز باشماق برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین حسینی است، افزود: ۴۰ نفر از کارگزاران حج و زیارت استان کردستان به صورت شیفتی در این موکب مستقر هستند و به زائران در زمینه راهنمایی، پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی خدماترسانی میکنند.
مدیرکل حج و زیارت کردستان بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبتنام کرده و مسیر رفت و برگشت و مرز خروجی خود را انتخاب کردهاند.
شیرزادی ادامه داد: تمامی زائران باید با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، بیمه سفر خود را از طریق سامانه انتخاب کرده، کد رهگیری دریافت کنند و همچنین بارکد مخصوص وسایل همراه خود را از سامانه دریافت و روی اقلام خود نصب کنند.
امکان بازگشت اشیای گمشده از طریق پست
وی با اشاره به خدمات پیشبینی شده برای اموال مفقودی زائران گفت: بر اساس تفاهمنامه سازمان حج و زیارت با شرکت پست، اشیای پیدا شده تحویل اداره پست میشود و با استفاده از اطلاعات ثبتشده در سامانه، به نشانی زائر ارسال خواهد شد.
مدیرکل حج و زیارت کردستان ابراز امیدواری کرد خدمات ارائه شده به زائران اربعین در مرز باشماق، رضایت زائران و توفیق خدمت در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به همراه داشته باشد.
سنندج این روزها تنها یک شهر در مسیر اربعین نیست؛ شهری است که مردمش با سفرههای گشوده، لبخندهای صمیمی و دلهایی سرشار از محبت، معنای واقعی میزبانی از زائران حسینی را به تصویر کشیدهاند. در این دیار، خدمت به زائران نه یک مسئولیت، بلکه جلوهای از عشق و دلدادگی به مکتب عاشوراست؛ عشقی که هر سال با نزدیک شدن به اربعین، پررنگتر از گذشته در کوچهها و خیابانهای کردستان جاری میشود.
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