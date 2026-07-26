بنیاد علوی اعزام زائران اولی اربعین را به ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی، گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی با اجرای پویش «اعزام زائر اولی» و با مشارکت گسترده خیرین و گروه‌های جهادی، زمینه تشرف بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ زائر اولی را به کربلای معلی فراهم کرده است.

وی افزود: در آغاز اجرای این پویش، اعزام چهار هزار و ۵۰۰ زائر اولی هدف‌گذاری شده بود، اما با استقبال خیرین، همراهی گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی، ظرفیت این طرح به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافت. زائران اعزامی از خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار ساکن مناطق هدف بنیاد علوی هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی امکان تشرف به عتبات عالیات را نداشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد علوی ادامه داد: تمامی هزینه‌های رفت‌وبرگشت این زائران با حمایت بنیاد علوی و مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی تأمین شده است تا هیچ مانع مالی بر سر راه حضور آنان در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام وجود نداشته باشد.

عسکری آزاد در پایان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در گسترش این پویش گفت: افزایش چشمگیر تعداد زائران اعزامی، نتیجه هم‌افزایی بنیاد علوی، خیرین و گروه‌های جهادی است؛ مشارکتی که علاوه بر تحقق آرزوی هزاران زائر اولی، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمت‌رسانی در آستانه اربعین حسینی را به نمایش گذاشت.