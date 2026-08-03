خسروی: پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی ساخت مسکن در گلستان آغاز شد

داود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم شدن امکان بهرهمندی دهکهای اول تا چهارم از تسهیلات قرضالحسنه ساخت مسکن در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات که پیش از این عمدتاً در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت پرداخت میشد، اکنون برای خانوارهای مشمول در تمامی شهرهای گلستان، از جمله گرگان و گنبدکاووس نیز قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه سقف این تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان است، افزود: این وام با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت میشود و تنها برای ساخت مسکن اختصاص دارد.
خسروی با اشاره به شرایط دریافت این تسهیلات گفت: متقاضی باید مالک زمین باشد، تاکنون از تسهیلات مشابه بنیاد مسکن یا امکانات زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی استفاده نکرده باشد و به اصطلاح «فرم ج» وی سبز باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، اولویت پرداخت تسهیلات با مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است و پس از آن، دهکهای اول تا چهارم درآمدی در اولویت قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه محدودیتی در پرداخت این تسهیلات وجود ندارد، افزود: سهمیه شهرستانها ابلاغ شده و هماهنگی لازم با بانکهای عامل نیز انجام گرفته است. متقاضیان پس از دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری یا دهیاری و مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان، در کوتاهترین زمان ممکن به بانک معرفی خواهند شد.
خسروی همچنین از پیشبینی کمکهای بلاعوض برای اقشار کمدرآمد خبر داد و گفت: علاوه بر وام ۵۰۰ میلیون تومانی، برای دهکهای اول تا چهارم کمک بلاعوض تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) پرداخت میشود و در صورت تحت پوشش بودن کمیته امداد یا بهزیستی، این کمکها با مشارکت دستگاههای حمایتی افزایش یافته و مجموع حمایتها میتواند به حدود ۹۰۰ میلیون تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: هدف بنیاد مسکن، تسهیل خانهدار شدن اقشار کمدرآمد از طریق ساخت واحدهای مقاوم و ایمن است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود، فرآیند دریافت تسهیلات را آغاز کنند.
نظر شما