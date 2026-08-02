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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

نماینده لرستان به مرحله سوم المپیاد علوم زمین کشور راه یافت

نماینده لرستان به مرحله سوم المپیاد علوم زمین کشور راه یافت

خرم‌آباد - دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک خرم‌آباد جواز حضور در مرحله نهایی المپیاد علمی علوم زمین کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد شاکرمی، دانش‌آموز دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک خرم‌آباد، با درخشش در مرحله دوم المپیاد علمی علوم زمین، موفق شد به مرحله سوم این رقابت ملی راه پیدا کند و به‌عنوان تنها نماینده استان لرستان در این مرحله حضور یابد.

راه‌یابی این دانش‌آموز به مرحله سوم المپیاد علوم زمین، نتیجه تلاش مستمر، پشتکار، آمادگی علمی و برنامه‌ریزی هدفمند وی در کنار همراهی خانواده و هدایت دبیران و کادر آموزشی مدرسه عنوان شده است.

مرحله سوم المپیاد علمی علوم زمین از مهم‌ترین مراحل این رقابت ملی به شمار می‌رود و دانش‌آموزان راه‌یافته در آن، توانمندی‌های علمی خود را در سطحی بالاتر و در رقابت با برترین استعدادهای کشور محک خواهند زد.

کد مطلب 6906059

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