دماهای ۵۰ درجه خوزستان تا پایان هفته ماندگار است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی است.

وی افزود: افزایش رطوبت و شرجی همچنان در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت و از روز سه‌شنبه با گسترش این جریانات تا پایان هفته، افزایش رطوبت و شرجی به مناطق مرکزی و غربی نیز کشیده خواهد شد. همچنین تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب مناطق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید طی ساعاتی در مناطق شرقی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته توضیح داد: شهرستان‌های امیدیه، بستان و رامشیر با دمای ۵۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و شهر دهدز با دمای ۲۶.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان بیان کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه دمای ۳۱.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.