کشف ۵ کیلوگرم تریاک در میانه؛ ۲ زن قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر به شهرستان میانه با یک دستگاه خودروی سواری، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه خودروی مذکور را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: در این عملیات، دو زن متهم که قصد انتقال این محموله مواد مخدر به شهرستان میانه را داشتند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.