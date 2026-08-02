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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

کشف ۵ کیلوگرم تریاک در میانه؛ ۲ زن قاچاقچی دستگیر شدند

کشف ۵ کیلوگرم تریاک در میانه؛ ۲ زن قاچاقچی دستگیر شدند

میانه- فرمانده انتظامی میانه از کشف ۵ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۲ زن متهم در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر به شهرستان میانه با یک دستگاه خودروی سواری، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه خودروی مذکور را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: در این عملیات، دو زن متهم که قصد انتقال این محموله مواد مخدر به شهرستان میانه را داشتند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6906697

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