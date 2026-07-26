کشف بیش از ۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری ۱۱ در سه عملیات هوشمندانه و موفقیت آمیز و با اشراف اطلاعاتی از فعالیت افردی در محلات شهرستان در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی مکان ها و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر شده و با هماهنگی قضایی در بازرسی از خودرو، باغ و مخفیگاه متهمین ، ۱ کیلوگرم تریاک و ۲۰۰ گرم هروئین و شیشه و ۱۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: در این زمینه ۱ دستگاه خودرو سواری توقیف و ۳ نفر متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.