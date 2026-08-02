  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

دستگیری ۶ نفر در پرونده سرقت طلاجات از منازل آذرشهر

دستگیری ۶ نفر در پرونده سرقت طلاجات از منازل آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از دستگیری ۲ سارق طلاجات و ۴ مالخر و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند که متهمان در تحقیقات انجام‌شده به سرقت طلاجات اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: در ادامه تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، ۴ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان، طلاجات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع سایر سرقت‌های طلاجات، بررسی و پیگیری موضوع توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر در دستور کار قرار دارد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6906199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها