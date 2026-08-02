دستگیری ۶ نفر در پرونده سرقت طلاجات از منازل آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند که متهمان در تحقیقات انجام‌شده به سرقت طلاجات اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: در ادامه تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، ۴ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند و از مخفیگاه متهمان، طلاجات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع سایر سرقت‌های طلاجات، بررسی و پیگیری موضوع توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان آذرشهر در دستور کار قرار دارد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.