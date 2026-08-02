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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۹

سی‌ان‌ان: ادعای ارتش اسرائیل صحت ندارد

سی‌ان‌ان: ادعای ارتش اسرائیل صحت ندارد

شبکه سی ان ان به دروغ بودن ادعای ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به انبار تجهیزات پزشکی نزدیک یکی از بیمارستان های نوار غزه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان گزارش داد که هیچ دلیل و مدرکی دال بر تأیید ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که در جریان حمله به انبار پزشکی نزدیک بیمارستان شهدا الاقصی نوار غزه انبارهای سلاح حماس را هدف قرار داده پیدا نشده است.

سی ان ان اضافه کرد که یک منبع نظامی اسرائیلی به این شبکه گفته که هیچ دلیل و مدرکی در این خصوص نمی توان ارائه داد.

خلیل الفهیسی یکی از پرستاران این بیمارستان تاکید کرد که انبار بمباران شده حاوی تجهیزات پزشکی برای درمان بیماران دیالیزی بود که یونیسف چند روز قبل آنها را تحویل داد.

روز گذشته شاهدان عینی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی یک انبار پزشکی در نزدیکی بیمارستان شهدا الاقصی را بمباران کرده و به چادرهای مجاور که به فلسطینیان آواره پناه داده بودند آسیب‌های گسترده‌ای وارد کردند.

شاهدان به آناتولی گفتند که ارتش اسرائیل انبار کنار بیمارستان شهدای الاقصی در دیر البلح را هدف قرار داد و تجهیزات پزشکی حیاتی داخل آن را به طور کامل نابود کرد و ده‌ها چادر برپا شده در نزدیکی آن را به آتش کشید.

کد مطلب 6905773

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
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      لعنت بر یهود
    • محمد US ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
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      شیشه عمر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دلار است ، با حذف دلار و رمز ارزها و تبدیل ارز خزانه ، به یورو و یوان ، حداقل کشور ما عمر آمریکا و رژیم را کوتاه کنیم .

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